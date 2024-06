Nuovo organigramma per le Confcommercio di Livorno e Pisa

Luca Franciosi diventa vicedirettore con delega politico-sindacale per entrambe le province, mentre Lucia Bonanni assume la funzione di vicedirettrice di Livorno con delega amministrativa e finanziaria. La presidente Francesca Marcucci: "Ad essere unificate saranno principalmente le aree dei servizi. Giunta, consiglio, assemblea e associazioni di categoria saranno ancora espressi dal territorio di riferimento"

Confcommercio Imprese per l’Italia di Livorno e Pisa annunciano un importante aggiornamento nell’organizzazione interna. La giunta e il consiglio direttivo di entrambe le associazioni provinciali hanno approvato la gestione coordinata delle due strutture proposta dal direttore Federico Pieragnoli. Le due associazioni, pur mantenendo la propria autonomia sindacale e i loro organi esecutivi, procederanno con un management aziendale comune. “Questo nuovo assetto organizzativo – spiega il direttore delle due organizzazioni Pieragnoli – riflette il nostro impegno nel migliorare l’efficienza e la collaborazione tra le due associazioni, nell’ottica di garantire servizi sempre più efficaci ai nostri associati, che potranno contare su una rete distribuita e capillare di risorse”. In questo nuovo contesto la novità più significativa riguarda il ruolo di Luca Franciosi, che diventa vicedirettore con delega politico-sindacale per entrambe le province, mentre Lucia Bonanni assume la funzione di vicedirettrice di Livorno con delega amministrativa e finanziaria. “Garantire una gestione ottimale ed efficace delle risorse economiche, rafforzare i servizi e l’immagine delle due Confcommercio di Pisa e Livorno, attraverso una distribuzione di ruoli e strategie di comunicazione innovative, supportare le imprese associate con assistenza continua. Sono questi gli obiettivi che ci poniamo con il nuovo assetto” sottolinea il direttore Pieragnoli. “Ad essere unificate – precisa la presidente Francesca Marcucci – saranno principalmente le aree dei servizi. Gli organi politici, giunta, consiglio, assemblea, associazioni di categoria, saranno ancora espresse e resteranno ancorate al territorio di riferimento. E’ utile che province contigue come quelle di Pisa e Livorno affrontino insieme le sfide del futuro abbracciando una visione più ampia del territorio e procedendo verso una maggiore integrazione e collaborazione tra le due associazioni”.

Chi è Luca Franciosi – Nato nel 1985, Luca Franciosi si laurea in legge e, dopo l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, viene assunto nel 2016 dalla Confcommercio provinciale di Livorno. Si occupa dell’attività sindacale bruciando velocemente le tappe, fino a diventare responsabile sindacale nel 2023 e, da ieri, vicedirettore delle due associazioni territoriali Confcommercio.

