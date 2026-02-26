Nuovo ponte sullo Scolmatore, riunione in prefettura

Il prefetto Dionisi: "Il Governo è pronto a finanziare l'opera. Un’opera strategica per il porto e l’intero sistema produttivo regionale, compresa l’area pisana e la cantieristica nautica". La progettazione sarà affidata all’Autorità di Sistema Portuale e alla struttura commissariale per la Darsena Europa

Si è svolta in Prefettura la riunione dedicata al nuovo Ponte sullo Scolmatore, infrastruttura strategica collegata allo sviluppo della Darsena Europa e al rafforzamento del sistema portuale della costa toscana. All’incontro hanno partecipato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’Assessore regionale alle Infrastrutture Filippo Boni, il Sindaco di Pisa, il Sindaco di Livorno, il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, nonché – in videocollegamento – il Dipartimento competente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel corso dell’incontro, si legge in un comunicato stampa, il Prefetto Giancarlo Dionisi ha ringraziato il Presidente Eugenio Giani per il contributo finanziario alla fase progettuale, nonché i Sindaci di Pisa e Livorno per l’apporto istituzionale e il confronto costruttivo assicurato al tavolo. È stato ribadito che la progettazione sarà affidata all’Autorità di Sistema Portuale e alla struttura commissariale per la Darsena Europa, che dispongono delle competenze tecniche e amministrative necessarie per garantire qualità e rapidità nell’elaborazione del progetto. Una volta definito il quadro economico, sarà possibile quantificare con precisione le risorse necessarie per la realizzazione dell’opera che saranno a carico del Governo. “Il Ministro Matteo Salvini e il Vice Ministro Edoardo Rixi, che ringrazio, nel conferirmi l’incarico di coordinare questo tavolo, hanno ribadito la piena disponibilità del Governo ad appostare le risorse necessarie. Il Ponte sullo Scolmatore è un’opera strategica per la Darsena Europa, per i traffici internazionali del Porto di Livorno e per l’intero sistema produttivo regionale, compresa l’area pisana e la cantieristica nautica”. “L’intervento consentirà di migliorare l’accessibilità al Porto di Livorno, ridurre la congestione nell’area della Darsena Toscana e rafforzare il ruolo dello scalo lungo le direttrici logistiche nazionali ed europee”.

Il presidente Giani

“Realizziamo subito il ponte mobile allo Scolmatore d’Arno: facciamolo utilizzando parte delle risorse già stanziate dalla Regione”. Il si forte e deciso alla realizzazione dell’opera a Calambrone lungo il canale che unisce sponda livornese e sponda pisana – un nuovo ponte di 145 metri e di tre campate, di cui la centrale mobile – arriva dal presidente della Toscana Eugenio Giani, che in mattinata si è incontrato con il prefetto della città labronica. “Al prefetto – spiega Giani – ho manifestato tutta la nostra disponibilità. Nel bilancio 2026 la Regione ha riproposto un finanziamento di 200 milioni per la Darsena Europa. Ne possiamo anticipare 35-40 per fare il ponte mobile e rialzabile”. Per il presidente l’opera va realizzata subito, anticipando il traffico di imbarcazioni che in futuro crescerà. Un nuovo ponte al posto dell’attuale infrastruttura fissa che per la presenza di “molti archi ed un assetto schiacciato – evidenzia il presidente – non permette il passaggio non solo di barche grandi ma anche di quelle medie”. In questo modo le navi che arriveranno dal canale dei Navicelli e dunque da Pisa potranno dirigersi direttamente in mare aperto attraverso lo Scolmatore, senza entrare nel porto di Livorno. Senza più l’onere di dover oltrepassare quattro ponti ed aprire le porte vinciane e quindi riducendo il rischio che detriti del canale si riversino nella Darsena Toscana.

