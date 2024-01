Odontotecnici, giovedì 25 incontro gratuito in Cna sulle nuove regole

Si avvicina la data di scadenza, 28 febbraio 2024, dei termini per l’iscrizione dei laboratori odontotecnici nel nuovo Elenco Ministeriale dei fabbricanti di dispositivi medici su misura. Giovedì 25 gennaio alle ore 18 in via M. L. King 15 un incontro gratuito per le linee guida. In fondo all'articolo trovate il link per l'iscrizione

Si avvicina la scadenza dei termini per l’iscrizione dei laboratori odontotecnici nel nuovo Elenco Ministeriale dei fabbricanti di dispositivi medici su misura. Ogni laboratorio odontotecnico dovrà provvedere a questo adempimento entro il 28 febbraio 2024, come previsto dal Decreto del Ministro della Salute del 9 giugno 2023 in ottemperanza al nuovo Regolamento europeo MDR 745. La nuova disciplina prevede infatti che i laboratori, che fino ad oggi erano iscritti al vecchio elenco previsto dalla Direttiva 93/42, debbano procedere con una nuova registrazione e ottenere in questo modo un nuovo numero ITCA. La mancata osservanza della scadenza può comportare sanzioni amministrative pecuniarie da 8.150 euro a 48.500 euro. “Il ruolo dell’odontotecnico è preziosissimo nella filiera sanitaria che cura la salute dentale di tutti noi – afferma la coordinatrice sindacale di settore Valentina Bonaldi – e le sfide e gli obblighi per la corretta gestione dell’attività dei laboratori odontotecnici sono in continua evoluzione. In questo contesto, è fondamentale rimanere informati e conformarsi alle ultime normative per garantire la corretta prosecuzione della professione. Il Ministero della Salute – spiega Bonaldi – ha introdotto le nuove modalità operative per la registrazione dei fabbricanti di Dispositivi Medici su Misura fra cui sono compresi i laboratori odontotecnici, necessaria anche per chi aveva già la vecchia autorizzazione. Ogni laboratorio a seguito della nuova registrazione otterrà un nuovo numero ITCA che deve essere obbligatoriamente inserito sia nella fattura che nella dichiarazione di conformità del dispositivo come ad esempio le protesi dentarie.” Anche chi avesse già inviato in questi mesi comunicazioni al ministero ed ottenuto il nuovo ITCA, potrebbe non avere completi sulla piattaforma digitale tutti i campi obbligatori; è quindi necessario che tutti i laboratori odontotecnici procedano a verificare la propria situazione documentale ed i dati presenti sulla piattaforma per completare od ottenere la corretta registrazione ed il nuovo numero ITCA. CNA Livorno organizza un incontro pubblico rivolto a tutti gli odontotecnici, che si svolgerà giovedì 25 gennaio alle 18.00, presso la sede di Livorno in via M. L. King 15. Interverranno Andrea Bargiacchi – Responsabile regionale CNA SNO / Odontotecnici Toscana e Francesco Amerighi – Presidente nazionale CNA SNO / Odontotecnici. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link: https://forms.gle/rrTcHVkhVfLwu3QaA Inoltre per gli associati, CNA Nazionale prevede un webinar formativo lunedì 22 Gennaio alle 15.00 dal titolo “MDR 2017/745, Persona responsabile del procedimento (PRRC) e criteri obbligatori”. Ai partecipanti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione relativo alla “Persona responsabile del rispetto della normativa (art.15, MDR 2017/745) che possieda le competenze necessarie nel settore della fabbricazione dei dispositivi medici”. Per richiedere il link di iscrizione cliccare qui: https://forms.gle/XpRAoiCdGTCJh4uG9 Per i laboratori odontotecnici non associati sono previste significative agevolazioni per l’adesione. Gli uffici CNA sono a disposizione per informazioni e per assistere le aziende nelle procedure chiamando il numero 3482302066 o scrivendo a [email protected].

