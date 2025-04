Odontotecnici, seminario gratuito in Cna sulla normativa Rentri

Martedì 8 aprile dalle 17 alle 18 Cna Livorno ha organizzato un incontro gratuito (online e in presenza) e aperto a tutti gli odontotecnici. Necessaria la registrazione, link in fondo all'articolo

Martedì 8 aprile dalle 17 alle 18 Cna Livorno ha organizzato un incontro gratuito ed aperto a tutti gli odontotecnici per affrontare il tema della nuova gestione dei rifiuti speciali prodotti nel corso della lavorazione dai laboratori. Il sistema Rentri per la gestione tracciata dello smaltimento dei rifiuti speciali è già in vigore nel suo primo step anche per questo settore: già alcuni adempimenti sono cambiati a partire dal nuovo registro; prossimamente l’intero tracciamento diventerà telematico. L’incontro, tenuto dalla dottoressa Elisabetta Pratesi responsabile del settore Ambiente e Sicurezza di Cna Livorno, potrà essere seguito sia presso la sede di Livorno in via Martin Luther King 15, sia on line; in entrambi i casi è necessaria la registrazione compilando online il modulo al link https://forms.gle/PYLoJcw3xKz4BYFz9.

