Un convegno sulla nautica in Fortezza Vecchia

Giovedì 30 maggio, a partire dalle ore 14.30 nella Sala Ferretti in Fortezza Vecchia, si terrà un convegno sulla blue economy e sulla nautica da diporto, una delle eccellenze della Toscana. Durante il convegno verrà presentato uno studio approfondito sull’andamento del mercato degli yacht, a livello nazionale e locale, e verrà fatto il punto della situazione sui risultati raggiunti da “Livorno Form Yachting“, il progetto sperimentale per la creazione di alleanze per lo sviluppo di competenze nel campo della nautica e della portualità. A seguire una tavola rotonda sul contributo dell’Osservatorio delle imprese nautiche e portuali toscane alla lotta dello skill mismatch nel settore.

