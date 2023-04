Paolo Ruffini, una clip per Il Porto delle Donne

La mattina di lunedì 24 aprile in porto, il celebre regista e attore ha girato una clip insieme a lavoratrici e lavoratrici portuali. Ad accompagnarlo l'assessora al Porto Barbara Bonciani

Anche Paolo Ruffini ha voluto dare il proprio contributo al Porto delle Donne, il progetto promosso dal Comune di Livorno che confluirà in un convegno internazionale il 17 e 18 maggio prossimi.

La mattina di lunedì 24 aprile in porto, il celebre regista e attore ha girato una clip insieme a lavoratrici e lavoratrici portuali. Ad accompagnarlo l’assessora al Porto Barbara Bonciani.

Si ricorda intanto che il servizio girato da Mediaset sul Porto delle Donne andrà in onda il 3 maggio alle 18.40 su Italia Uno dopo il tg.

Condividi: