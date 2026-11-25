Parità di genere, la Camera di Commercio premia cinque studentesse e tre imprese

Riconoscimenti a Eleonora Casali, Elisa Cappiello, Monica La Torre, Giulia Gensini ed Elisa Cocchiarella, autrici di tesi dedicate alla parità di genere. La cerimonia si è svolta oggi 25 novembre nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne

Si è svolta questa mattina, nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, nella storica Sala del Consiglio della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno a Livorno, la cerimonia di premiazione dedicata alla parità di genere. Un evento con cui la Cciaa ha celebrato l’impegno del tessuto imprenditoriale e del mondo accademico per le pari opportunità e l’inclusione. Nell’occasione, la Camera da ieri ha illuminato il proprio palazzo a Livorno, in segno di adesione alla Giornata internazionale contro la violenza. L’iniziativa di questa mattina, 25 novembre, ha riunito il “Premio Impresa per le pari opportunità” e il “Premio per le tesi di laurea e dottorato di ricerca sulla parità di genere“, istituiti per il secondo anno dalla Camera, a testimonianza della volontà dell’ente, certificato UNI/PdR 125:2022 dal 2025, di promuovere una cultura aziendale e sociale libera da discriminazioni. I lavori, moderati dal Segretario Generale dell’ente Pierluigi Giuntoli, hanno visto gli interventi di alcuni dei componenti delle due commissioni dei premi: Francesca Marcucci, vicepresidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e presidente del Comitato Consultivo Imprenditoria Femminile della Cciaa, Maria Grazia Maestrelli, Consigliera di Parità della Regione Toscana, Maria Grazia Dainelli, Consigliera di Parità della Provincia di Livorno e Francesco Bosetti, Professore Ordinario di Diritto Privato presso l’Accademia navale di Livorno. “La parità di genere non è solo un diritto fondamentale da difendere quotidianamente, ma rappresenta una vera e propria leva strategica per la crescita e la competitività del nostro sistema economico – ha dichiarato Marcucci – La Camera continua ad essere in prima linea su questo tema premiando le aziende che investono in welfare, conciliazione vita-lavoro e leadership femminile, per la diffusione di buone pratiche anche attraverso il mondo accademico, affinché la cultura del rispetto e dell’inclusione diventi pilastro del mondo del lavoro”.

I riconoscimenti alle imprese

La seconda edizione del “Premio Impresa per le pari opportunità”, aperto alle realtà delle province di Grosseto e Livorno, è stato assegnato a tre imprese che si sono distinte per progetti innovativi legati al welfare, alla governance inclusiva e alla valorizzazione delle carriere femminili. Ad ognuna dalla Camera un premio di 3.000 euro. Le imprese vincitrici:

· E.W.S. Engineering S.r.l. di Grosseto, società di ingegneria costituita nel 2021; il progetto punta a favorire l’inclusione e la crescita professionale femminile nel settore dell’ingegneria, contrastando il divario retributivo e di carriera; l’azienda ha adottato un sistema di gestione per la parità di genere (certificato UNI/PdR 125:2022) che introduce orari flessibili per conciliare vita e lavoro e canali anonimi per segnalare discriminazioni o molestie; inoltre, include selezioni trasparenti con job description imparziali, corsi di leadership e un piano di welfare basato sul merito con convenzioni locali (asili, sanità, sport).

· Exigonia S.r.l. di San Vincenzo, società di consulenza specializzata in controllo di gestione e pianificazione economico finanziaria, costituita a gennaio 2025; il progetto “Persone al Centro” applica a una microimpresa di consulenza strumenti di gestione strutturati ed equi per contrastare il divario di genere fin dall’avvio; il modello punta su contratti stabili (100% a tempo indeterminato), retribuzioni trasparenti con piani di scatti anticipati identici per donne e uomini e la valorizzazione di una giovane professionista; prevede lavoro agile contrattualizzato fino a 3 giorni su 5 con diritto alla disconnessione, welfare annuo da 1.000 euro, buoni pasto e incentivi alla genitorialità condivisa fin dall’assunzione.

· F.A.S.T. Società Cooperativa Sociale ONLUS di Livorno, Cooperativa sociale attiva dal 2010 nell’assistenza educativa scolastica di alunni con disabilità; il progetto “Parità che genera valore – Modello F.A.S.T.” (certificato UNI/PdR 125:2022) trasforma l’alta presenza femminile della cooperativa (83,3% del personale, 66,6% del CdA) in una leva strategica di governance; introduce misure concrete di conciliazione vita-lavoro tramite turni su misura e smart working, riducendo l’assenteismo e garantendo il 100% di rientri post-maternità; inoltre, prevede un servizio di supporto psicoterapeutico gratuito e anonimo contro lo stress da lavoro di cura, buoni spesa nascita estesi anche ai padri e monitoraggi sul divario retributivo, promuovendo un welfare generativo incentrato su benessere e pari opportunità.

I riconoscimenti al merito accademico

Spzio anche al mondo universitario con la proclamazione della seconda edizione del “Premio per le tesi di laurea e dottorato di ricerca sulla parità di genere”, rivolto a studenti e studentesse di tutti gli atenei toscani o residenti in Toscana e iscritti ad una Università telematica.

La classifica:

· 1° premio da 1.500 euro ad Eleonora Casali, Università di Pisa, con una tesi dal titolo “Il gender budgeting quale strumento di gender mainstreaming nel contesto del PNRR italiano”.

· 2° premio da 1.000 euro ad Elisa Cappiello, Università di Firenze, con una tesi dal titolo “Le zone grigie del Social Investment: il trade-off dello sviluppo sostenibile nelle politiche per la prima infanzia di Italia e Belgio”.

· 3° premio da 500 euro a Monica La Torre, Università di Firenze, con una tesi dal titolo “Empowerment socioeconomico delle donne rurali nel Nord dell’Albania: punti di contatto e margini di miglioramento tra due progetti di cooperazione allo sviluppo”.

· 4° premio da 500 euro a Giulia Gensini, Università di Firenze, con una tesi dal titolo “Framing violence against women in the 2024 polarised european arena: a qualitative analysis of populist radical right discursive strategies”.

· 5° premio da 500 euro ad Elisa Cocchiarella, Università di Firenze, con una tesi dal titolo “Gender Differences in Economic Experiments: a review of laboratory experiments”.

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