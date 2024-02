Partito il percorso formativo gratuito di Banca d’Italia con Confcommercio

L'iniziativa mira a promuovere una maggiore cultura finanziaria tra i piccoli imprenditori, offrendo loro gli strumenti necessari per prendere decisioni informate e costruttive per il futuro delle proprie aziende

Confcommercio Livorno, in collaborazione con Banca d’Italia, ha dato il via al percorso formativo gratuito denominato “Piccole Imprese, Scelte Grandi”. L’iniziativa mira a promuovere una maggiore cultura finanziaria tra i piccoli imprenditori, offrendo loro gli strumenti necessari per prendere decisioni informate e costruttive per il futuro delle proprie aziende.

Il programma, focalizzato sulle “Scelte Finanziarie e Rapporti con le Banche”, è stato lanciato con un incontro ospitato da Banca d’Italia Livorno e introdotto dal direttore Raffaele Zaccagnini. Il dottor Gino Fazzi di Bankitalia e Sabrina Pucci di Confcommercio hanno guidato gli imprenditori attraverso i fondamentali della relazione con le istituzioni finanziarie, con particolare attenzione all’ottenimento di finanziamenti adeguati alle esigenze specifiche di ciascuna impresa.

Tra i temi trattati durante l’incontro, i criteri di valutazione del merito di credito utilizzati dalle banche, i dettagli dei principali contratti bancari e le opportunità legate alle garanzie fornite da confidi e dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI.

I partecipanti hanno espresso un feedback nettamente positivo, insieme al forte interesse per i prossimi appuntamenti. Il prossimo incontro, dedicato alla gestione delle difficoltà finanziarie, promette di fornire ulteriori conoscenze e strategie cruciali per il successo delle imprese locali.

“Per la sopravvivenza dell’azienda è importante comprendere subito quando si avvicina un momento critico – spiega il direttore della Confcommercio provinciale Federico Pieragnoli – Arrivare preparati a un eventuale peggioramento delle condizioni finanziarie dell’impresa, e sapere come rinegoziare le condizioni contrattuali con la propria banca o avviare una delle procedure previste dal nuovo codice della crisi d’impresa, farà una grande differenza”.

“Questi incontri, del tutto gratuiti, sono dedicati appositamente alle piccole imprese e anche agli aspiranti imprenditori. Ringraziamo Banca d’Italia per questa opportunità. Chi volesse saperne di più può contattare i nostri uffici alla email [email protected], o chiamare lo 0586/1761060″.

