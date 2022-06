Piombino: gestito al meglio un traffico non previsto di mille passeggeri

Non ha avuto un particolare impatto sull’operatività del porto, la manifestazione civica indetta dai cittadini per protestare contro la decisione del Governo di installare un rigassificatore galleggiante a Piombino.

“Gli addetti dell’Adsp e della Port Security, grazie anche alla preziosa collaborazione con le forze di polizia, hanno garantito il regolare transito delle persone e dei veicoli in arrivo e in partenza dallo scalo” ha dichiarato Stefano Bianco, funzionario apicale della Port Authority.

La situazione è stata gestita al meglio. Così come è stato gestito al meglio l’arrivo non previsto dei passeggeri della Moby Vincent, in linea sulla Livorno-Bastia, rientrati in porto a Livorno poco dopo la partenza a causa di un guasto ai motori, e successivamente dirottati su Piombino.

“I mille passeggeri e i 300 veicoli della nave sono stati fatti sbarcare a Livorno – ha spiegato Bianco- e dirottati su Piombino, per farli imbarcare sulla moby wonder. La nave è diretta a Olbia ma farà uno scalo d’emergenza a Bastia”.

