Piombino inaugura la stagione crocieristica
Prima volta nello scalo piombinese per la Sirena: il lusso di Oceania Cruises sbarca in città con 634 passeggeri
Al via ufficialmente la stagione crocieristica estiva a Piombino con l’approdo inaugurale della Sirena, unità della compagnia di lusso americana Oceania Cruises. La nave, giunta stamani per la prima volta nello scalo piombinese, ha portato in città 634 passeggeri: molti hanno scelto le escursioni organizzate, mentre altri hanno raggiunto il centro storico grazie al servizio navetta messo a disposizione dal Comune e gestito dalla società Parchi Val di Cornia. L’accoglienza in banchina è stata curata da Tuscany Terminal. Per celebrare l’evento, a bordo si è svolta la tradizionale cerimonia dello scambio dei crest, alla quale hanno partecipato il Comandante, Francesca Venditto (dell’Agenzia Freschi Alessandro & C.) e i rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale, Francesca Morucci e Matteo Donati. La Sirena è lunga 181 metri con una larghezza di 25,5 e una stazza lorda di 30.277 tonnellate. E’ stata costruita nel 1999 pressi i cantieri navali Chantiers de l’Atlantique, a Saint-Nazare. La nave, che può contenere più di mille passeggeri, uniti ai 400 dell’equipaggio, ripartirà stasera alla volta di Civitavecchia.
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