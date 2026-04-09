Plafond Cna Livorno, 10 milioni di euro a sostegno delle imprese del territorio

Il presidente di Cna, Santucci: "L'accordo con Banco BPM segnale forte e concreto di attenzione alla piccola e media impresa locale che, come nel resto d’Italia, rappresenta il 90% circa del tessuto economico. Il tema dell’accesso al credito è ormai un elemento strategico e basilare"

È stato sottoscritto un importante accordo di collaborazione tra Banco BPM e CNA Livorno, con l’obiettivo di rafforzare il sostegno al tessuto produttivo locale e favorire lo sviluppo delle piccole e medie imprese del territorio. L’intesa nasce dalla volontà condivisa di mettere a sistema competenze, strumenti finanziari e conoscenza del territorio per offrire agli associati CNA un accesso più agevole al credito e a servizi specialistici evoluti. In particolare, Banco BPM metterà a disposizione una gamma completa di soluzioni finanziarie, consulenza qualificata e un gruppo di specialisti in grado di supportare le imprese sia nelle attività quotidiane sia nei percorsi di crescita, anche sui mercati internazionali. Cuore dell’accordo è il “Plafond CNA Livorno”, uno stanziamento complessivo di 10 milioni di euro destinato agli associati, con condizioni economiche di favore su finanziamenti e linee di credito, tra cui operazioni chirografarie, aperture di credito e strumenti per la gestione della liquidità aziendale. Le condizioni saranno calibrate in base al merito creditizio delle singole imprese, con l’obiettivo di garantire interventi mirati ed efficaci. L’accordo prevede, inoltre, l’organizzazione di incontri informativi e momenti di approfondimento con esperti della banca, per accompagnare gli imprenditori nell’accesso agli strumenti finanziari e nelle scelte strategiche. “Siamo soddisfatti dell’accordo raggiunto con Banco BPM in favore degli associati di CNA Livorno – commenta Carlo Santucci presidente Territoriale CNA – perché è un segnale forte e concreto di attenzione alla piccola e media impresa locale che anche qui, come nel resto d’Italia, rappresenta il 90% circa del tessuto economico. Il tema dell’accesso al credito è uno dei principali problemi per artigiani e PMI, divenuto ormai un elemento strategico e basilare cui da sempre CNA dedica particolare attenzione, cercando partner che condividano la necessità di fornire agli imprenditori strumenti e condizioni ottimali”. “Questo accordo rappresenta un passo concreto nel rafforzamento del nostro impegno a fianco delle imprese del territorio livornese – dichiara Marco Giorgio Valori, Responsabile della Direzione Territoriale Tirrenica di Banco BPM – Mettiamo a disposizione risorse, competenze e strumenti per sostenere progetti di sviluppo, favorire l’accesso al credito e accompagnare le aziende in una fase economica che richiede visione, solidità e capacità di innovazione”. La collaborazione, che non prevede alcun rapporto di natura commerciale o di intermediazione tra le parti, si fonda su principi di autonomia, trasparenza e pieno rispetto delle normative vigenti e avrà validità fino al 31 marzo 2027. Attraverso questa intesa, Banco BPM e CNA Livorno confermano il proprio ruolo attivo nel promuovere la crescita economica e sociale del territorio, sostenendo in modo concreto il sistema delle piccole e medie imprese, vero motore dell’economia locale.

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