Ponte mobile, pubblicata la gara per la progettazione. Soddisfazione di Gariglio
Ponte mobile sullo Scolmatore, pubblicata la gara per il progetto di fattibilità. Gariglio: “Un’opera strategica per il sistema portuale e per il territorio”
Esprime viva soddisfazione per la pubblicazione della gara per il progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo ponte mobile sullo Scolmatore d’Arno, il presidente della AdSP, Davide Gariglio. “È un passaggio concreto verso un’opera strategica per il sistema portuale e per il territorio di Livorno e Pisa” ha dichiarato, sottolineando come la Port authority abbia voluto fortemente quest’opera, contribuendo direttamente al finanziamento della sua progettazione.
“Ringrazio la Regione Toscana, il presidente Giani e l’assessore Boni per l’impegno come Ente attuatore. L’AdSP continuerà a collaborare con tutte le istituzioni coinvolte, perché l’infrastruttura arrivi a realizzazione nei tempi previsti.”
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