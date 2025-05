Porti dell’Alto Tirreno in missione al Break Bulk Europe di Rotterdam

Si è conclusa la tre giorni del Breakbulk Europe. Molti gli incontri che si sono susseguiti nel corso dell'iniziativa. Rognoni (CPL): "Alcune opportunità di sviluppo potrebbero concretizzarsi già a giugno"

Tutti a Rotterdam alla conquista di nuovi traffici nel campo del project cargo, dei prodotti forestali e di altri carichi convenzionali. Per la ventesima edizione del Break Bulk Europe, la più grande fiera europea dedicata a tutto ciò che non si muove in container, è sceso in campo il cluster del sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale. A darsi appuntamento sotto le insegne dello stand di Assoporti, la direzione promozione dell’AdSP, la Compagnia Portuali di Livorno (presenti il direttore generale Antonio Rognoni, e i membri del cda Luca Cavallini e Luca Ghezzani) e i manager di MVN srl, società controllata da Medlog (MSC) e Logistics Project Italia S.r.l, che gestisce la logistica e le spedizioni di colossi industriali come Baker Hughes. Gli obiettivi degli operatori erano molteplici e tutti tarati sulle nuove aspirazioni dello scalo labronico, che l’anno scorso ha fatto il pieno di prodotti forestali (1,9 milioni di tonnellate di cellulosa e legname), mettendo a segno risultati importanti in un settore delicato come quello dei carichi fuori sagoma, acquisendo i contratti per la spedizione dei vagoni ferroviari di Hitachi, destinati alla metropolitana di Southampton e assemblando e imbarcando all’interno dell’area Leonardo da Vinci un impianto destinato al Canada. Gli incontri con gli operatori si sono susseguiti senza soluzione di continuità: “Siamo estremamente soddisfatti – ha dichiarato Antonio Rognoni -; la presenza del cluster portuale in questi eventi internazionali è fondamentale e ci aiuta sia a mantenere le relazioni con i partner storici che a sviluppare nuovi traffici; alcune opportunità potrebbero concretizzarsi già a giugno. Non posso che sottolineare l’importanza del supporto offerto dall’Autorità di Sistema Portuale, che si è rivelato prezioso”. L’Autorità di Sistema Portuale ha puntato molto quest’anno sul coinvolgimento degli operatori interessati a partecipare all’evento con l’obiettivo di fare sistema ed attrarre ulteriori traffici. “La presenza accanto a noi degli operatori è il segno che le imprese sono le prime a credere nelle potenzialità di sviluppo del nostro Sistema Portuale. Ora dobbiamo guardare avanti con l’obiettivo di consolidare la nostra posizione in questi segmenti di traffico” ha dichiarato il Commissario straordinario dell’AdSP, Luciano Guerrieri.

