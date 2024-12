Porti smart, il modello Livorno fa scuola in Italia

Dopo essere stato messo a disposizione della Port Authority del Mar di Sardegna e di quella del Mar Tirreno Centrale, a febbraio del 2024, la piattaforma digitale interoperabile toscana che condivide e semplifica i flussi informativi e logistici collegati alle operazioni di importazione ed esportazione della merce verrà utilizzata anche dalla Port Authority lagunare. Il presidente Guerrieri: "Ci fa piacere constatare come il nostro Tuscan Port Community System sia ormai considerato un modello di riferimento a livello nazionale"

Il Tuscan Port Community System (TPCS) dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (AdSP MTS) si allarga su scala nazionale. Dopo essere stato messo a disposizione della Port Authority del Mar di Sardegna e di quella del Mar Tirreno Centrale, a febbraio del 2024, la piattaforma digitale interoperabile toscana che condivide e semplifica i flussi informativi e logistici collegati alle operazioni di importazione ed esportazione della merce sbarca anche a Venezia. Stamani l’AdSP lagunare e quella livornese hanno infatti firmato un accordo per il trasferimento tecnologico che consentirà alla port community veneziana di implementare la piattaforma digitale già in uso con successo nello scalo toscano. L’intesa permetterà all’Ente di dotarsi di un nuovo sistema interoperabile con la port community – operativo entro fine dicembre – dedicato alla condivisione delle informazioni sulle procedure doganali. L’implementazione, resa possibile da fondi PNRR, mette a disposizione alcuni moduli a servizio degli operatori portuali, in particolare quelli relativi alla gestione dei manifesti merci in partenza e arrivo. “L’accordo firmato stamani testimonia la bontà della scelta strategica effettuata dall’AdSP nel 2011 con la messa a punto di un moderno ed efficiente strumento di gestione dei flussi informativi, un modello che ha innescato un deciso cambiamento nelle modalità di condivisione dei dati tra gli attori coinvolti” ha dichiarato il presidente dell’AdSP MTS, Luciano Guerrieri. “Ci fa piacere constatare come il nostro PCS sia ormai considerato un modello di riferimento a livello nazionale, tanto da essere stato adottato in Sardegna, Campania e ora anche a Venezia. Continueremo a lavorare per migliorare le funzionalità di questo strumento, che rappresenta un servizio ad alto valore aggiunto per tutta la comunità portuale” ha concluso. Soddisfatto anche il segretario generale dell’AdSP, Matteo Paroli: “Quello di oggi è un risultato importante che sicuramente qualifica il sistema portuale dell’alto Tirreno nel panorama nazionale” ha dichiarato, aggiungendo che: “il percorso avviato dall’Adsp sul fronte della digitalizzazione dei propri servizi, presenta oggi livelli di qualità che fanno ben sperare per il futuro. È un percorso che si sostiene sull’esperienza che si è andata consolidando in anni di lavoro grazie alla competenza e alla professionalità del nostro personale”. “La digitalizzazione dei processi è uno degli assi di sviluppo individuati dall’Autorità di Sistema Portuale per efficientare i processi e potenziare la collaborazione tra operatori. Grazie all’accordo appena siglato potremo aggiornare i nostri sistemi con una piattaforma in grado di offrire un unico punto di ingresso e un repository delle informazioni e dei servizi a disposizione di tutta la port community. Questo nuovo strumento potrà migliorare la competitività degli scali e rafforzare il lavoro di squadra tra tutti i soggetti coinvolti” ha dichiarato Il presidente AdSPMAS Fulvio Lino Di Blasio.

