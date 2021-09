Porto Aperto, una settimana ricca di iniziative all’insegna degli Italian Port Days

Presentazioni editoriali, visite gratuite in porto, una giornata interamente dedicata agli appuntamenti della “Notte Europea dei Ricercatori”, coordinata da CNR e ISPRA. E’ una settimana ricca di appuntamenti

Mediagallery

Presentazioni editoriali, visite gratuite in porto, una giornata interamente dedicata agli appuntamenti della “Notte Europea dei Ricercatori”, coordinata da CNR e ISPRA. E’ una settimana ricca di appuntamenti quella messa in calendario dall’Autorità di Sistema Portuale per celebrare, nell’ambito del progetto Porto Aperto, gli Italian Port Days, l’iniziativa lanciata in comune dalle Autorità di Sistema Portuale, e coordinata da Assoporti, per avvicinare la cittadinanza alla vita e cultura portuali. Il 23 settembre, alle 17, presso la Sala Ferretti della Fortezza Vecchia, nell’ambito dei Giovedì del Port Center, verrà presentato il libro Palio: i cavalieri, gli armi e le imprese. Le gare remiere, strumento educativo e culturale dalla Meloria allo Stretto di Piombino di E. Campanella e R. Fiori, pubblicato recentemente da MediaPrint. Il volume, di cui AdSP MTS ha seguito e patrocinato il progetto editoriale, attraversa la storia dei “risi’atori” fra leggenda e realtà, dalle regate nazionali, al canottaggio, al Palio marinaro d’anteguerra. La giornata di venerdì 24 sarà dedicata agli appuntamenti della “Notte Europea dei Ricercatori”, cui l’AdSP ha aderito come partner e nell’ambito della quale verranno organizzate due iniziative in seno al progetto Scienze Insieme NET: “La Ricerca al Parco Giardino Mediterraneo”, dalle 12.00 alle 20.00 presso lo Scoglio della Regina e “Scienziati per un giorno!”, dalle 18.00 alle 22.30, un tour nei laboratori dell’ISPRA a fianco dei ricercatori che studiano e proteggono il mare. In abbinamento ai due eventi, l’AdSP offrirà alla cittadinanza visite guidate gratuite ai porti di Livorno e Piombino (ore 15.30-18.00), con partenza rispettivamente dallo Scoglio della Regina e dalla Stazione Marittima di Piombino. (per info:[email protected] ) Sabato 25, alle 15, ultimo appuntamento della settimana per Italian Port Days al Silos Granario, organizzato dalla Federazione Territoriale Pensionati CISL, in occasione del quale l’Associazione ANTEAS donerà un defibrillatore all’Associazione Toscana Disabili Sport. Durante l’evento sarà organizzata una visita guidata gratuita al silos (ore 15.30).