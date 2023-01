(1) Allegati (1) LA LOCANDINA

Porto di Piombino e Portoferraio, uno studio sull’accoglienza del traffico passeggeri

Portoferraio

Venerdì 3 febbraio, a partire dalle 10.00, nella Sala Formazione della sede di Piombino dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale verrà presentato al pubblico lo studio “Piombino e Portoferraio: ruolo e prospettiva nell’accoglienza e movimentazione del traffico passeggeri”

Verrà presentato al pubblico lo studio “Piombino e Portoferraio: ruolo e prospettiva nell’accoglienza e movimentazione del traffico passeggeri”, realizzato per conto dell’AdSP dalla società di ricerca Risposte Turismo. Lo studio è stato sviluppato tenendo conto delle attuali realtà, sia quella portuale che quella relativa all’accoglienza turistica, e delle rispettive potenzialità. Lo scopo è quello di far emergere le principali criticità e di poter proporre un auspicato sviluppo dei servizi e delle attività che i porti e i territori di riferimento potranno offrire in maniera il quanto più possibile collettiva e condivisa. L’apertura dei lavori è affidata all’intervento del dirigente Formazione e Promozione dell’Ente portuale, Claudio Capuano. Dopo i saluti introduttivi del presidente dell’AdSP, Luciano Guerrieri, il convegno entrerà nel vivo con la presentazione dello studio da parte del n.1 di Risposte Turismo, Francesco Di Cesare.

La giornata si concluderà con una tavola rotonda moderata dal direttore di Risposte Turismo, Anthony La Salandra, a cui parteciperanno i rappresentanti dei Comuni di Piombino, Portoferraio e Rio Marina.

Segui la diretta in streaming:

[ https://portialtotirreno.webex.com/portialtotirreno-it/j.php?MTID=m3460e14a28945bfd5f5c809e08446455

