Porto e logistica, al via il Master sulle tecnologie 4.0

In allegato all'articolo la brochure del Master e il bando per parteciparvi. Clicca sulla clip bianca sopra il titolo per scaricare i pdf

Università di Pisa, Master universitario di I° livello in Smart and Sustainable Operations in Maritime and Port Logistics. C'è tempo fino al 20 Gennaio per le iscrizioni

Scalda i motori la terza edizione del Master Universitario di I Livello in Smart and Sustainable Operations in Maritime and Port Logistics, promosso dall’Università di Pisa. Mancano infatti soltanto quattro giorni alla scadenza delle iscrizioni.

Il master è rivolto al personale in possesso della laurea triennale sia inoccupato che occupato ed è strutturato per conoscere le opportunità che le tecnologie 4.0 offrono al sistema logistico e portuale.

In particolare il master si focalizzerà sulle tematiche sostenibilità, digitalizzazione e automazione dei processi logistici, con particolare riferimento ai trasporti marittimi e alla portualità.

Partner del Master sono l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la Camera di Commercio Maremma e Tirreno, Confindustria Livorno e Massa Carrara, Federmanager.

Il corso prevede la partecipazione di importanti esperti del settore e le lezioni si terranno on line il venerdì pomeriggio e il sabato, con alcuni eventi in presenza.

A partire da quest’anno, è possibile la contemporanea iscrizione al master ed altro corso di laurea.

Si allega la brochure e il bando con le informazioni sulle modalità di immatricolazione e le agevolazioni per la contribuzione.

Per maggiori informazioni:

👉🏻Visita il sito

✉️ Contatta i responsabili del master: [email protected]

Condividi: