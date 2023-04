Porto-interporto, avviati i lavori per lo scavalco ferroviario

L’investimento è di 27 milioni di euro, prevalentemente finanziati dalla Regione Toscana. Grazie a questa linea di 1,5 km l’area portuale della città sarà collegata con l’interporto Vespucci che sorge nel retrocittà. Giani: "Opera importante per la città di Livorno, la Toscana e direi anche per l’intera Italia". Il presidente Guerrieri: "Un giorno importante per la Toscana e per il sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale"

“Si tratta di un’opera importante per la città di Livorno, la Toscana e direi anche per l’intera Italia. La Regione Toscana la finanzia in massima parte. Una volta terminato, infatti, lo scavalco permetterà di avere un collegamento ferroviario diretto, riservato ai treni merci, tra il porto di Livorno e l’interporto di Guasticce. Grazie a questa linea di appena un chilometro mezzo, che taglia una delle zone industriali di Livorno, l’area portuale della città sarà collegata con l’interporto Vespucci che sorge nel retrocittà. Ne beneficerà, in prospettiva, la nuova darsena Europa e l’intera attività portuale. Lo sviluppo della Toscana passa anche dalla realizzazione di infrastrutture come questa”. Lo ha affermato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, intervenendo venerdì 7 aprile, all’avvio dei lavori per lo scavalco ferroviario di Livorno che, una volta attivo, consentirà di collegare in modo diretto il porto di Livorno all’interporto di Guasticce nel territorio di Collesalvetti. Con il presidente Giani vi era l’assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, Stefano Baccelli, che ha affermato: “Il potenziamento delle infrastrutture ferroviarie del territorio livornese rientra negli obiettivi dell’Unione Europea. Ad oggi le aree del porto e dell’interporto sono separate dal fascio di binari dell’impianto di Calambrone e dalla linea Tirrenica che collega Genova a Roma. Il progetto prevede la ricucitura della rete ferroviaria tra il porto di Livorno e l’interporto Vespucci di Guasticce mediante la realizzazione di un nuovo collegamento a singolo binario. Esso consentirà di ridurre sensibilmente i tempi di trasferimento dei convogli merci semplificando l’attraversamento della Tirrenica presso l’impianto del Calambrone. In futuro sarà utile anche alla darsena Europa e più in generale alle merci in uscita dal porto e in entrata. Il completamento di quest’opera, molto importante, è destinato ad incidere in modo significativo sullo sviluppo della città di Livorno e sulla sua economia”. All’inaugurazione delle opere di escavo hanno partecipato anche l’assessora alle Attività portuali del Comune di Livorno, Barbara Bonciani, che ha parlato di “salto di qualità” con questa nuova infrastruttura per l’area portuale e il territorio livornese, il sindaco di Collesalvetti, Adelio Antolini, che ha evidenziato l’importanza del collegamento diretto tra l’interporto situato nel territorio colligiano e lo scalo marittimo di Livorno, il direttore dell’area Investimenti di Rete ferroviaria italiana, Lucio Menta, il presidente della società Interporto toscano Vespucci di Guasticce, Rocco Guido Nastasi, e il presidente dell’Autorità portuale del Tirreno settentrionale, Luciano Guerrieri, che ha messo in evidenza il ruolo positivo della futura infrastruttura per l’intero sistema portuale. Era presente anche il consigliere regionale Francesco Gazzetti. La nuova infrastruttura, la cui realizzazione costerà circa 27 milioni di euro di cui 20 milioni a carico della Regione Toscana, permetterà di avere un collegamento ferroviario dedicato ai treni merci tra il porto di Livorno e l’interporto di Guasticce.

Il nuovo tracciato consentirà di collegare direttamente l’area portuale di Livorno con l’interporto Vespucci attraverso la costruzione di un tratto di linea di 1.580 metri, la cui opera più signicativa è rappresentata dallo scavalco della linea Tirrenica, quella che collega Genova a Roma, mediante un viadotto metallico costituito da 14 campate di luce massima pari a 36 metri per uno sviluppo complessivo di circa 350 metri. Il nuovo collegamento sarà gestito mediante un apparato dedicato con tecnologia Acc (apparato centrale computerizzato, ndr) in grado di interfacciarsi con la rete nazionale gestita da Rete finanziaria italiana. L’opera migliorerà i collegamenti tra porto ed interporto senza interessare l’impianto ferroviario di Livorno Calambrone, eliminando le interferenze sulla linea Tirrenica e rendendo di conseguenza possibile l’implementazione della funzione di retroporto del centro intermodale di Guasticce offrendo nuove opportunità a Livorno, principale scalo della Toscana e fra i primi tre in Italia.

Il commento del presidente Guerrieri

“Un giorno importante per la Toscana e per il sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale. Il n.1 dei porti di Livorno e Piombino ha rimarcato la strategicità dell’opera che – ha dichiarato – “aumenta in modo deciso il valore logistico del porto, valorizzando anche l’interporto”. “L’obiettivo – ha aggiunto – è quello di riuscire ad aumentare la quota intermodale. Nel 2022 il porto livornese ha comunque fatto registrare un incremento del 35,8% del numero complessivo dei treni terminalizzati. E presto potremo pensare di traguardare ulteriori risultati di crescita”. Per Guerrieri “lo scavalco è il primo importante tassello del progetto “Raccordo” che, una volta completata la realizzazione dello “scavalco” sulla direttissima porto-interporto, sarà in grado di collegare il polo di Guasticce con i i binari della Pisa-Collesalvetti-Vada”. Un progetto fondamentale, “il cui finanziamento (nell’ambito del contratto di programma RFI 2023-2026) è arrivato grazie al lavoro di squadra messo in campo da Regione Toscana, dai comuni interessati, dall’AdSP e dall’Interporto” ha detto. Ma in ballo c’è anche molto di più. Guerrieri ha ricordato come l’AdSP stia lavorando alla stesura del suo Piano del Ferro con lo scopo di migliorare la propria dotazione infrastrutturale a servizio dei terminal e delle banchine. La progettazione (studio di fattibilità e progettazione preliminare) della riorganizzazione e del potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria dei porti di Livorno e Piombino è stata aggiudicata a Luglio 2021 ed è stata ultimata a dicembre 2022. L’importo delle opere ammonta a circa € 70 mln. “Ci stiamo attrezzando per trasformare Livorno in un moderno porto ferroviario” ha concluso. Il traguardo da raggiungere? “Riuscire a convogliare su ferrovia sempre più merce: non soltanto container ma anche semirimorchi, traffico per il quale il porto è un punto di riferimento nel Mediterraneo “.

Condividi: