Porto. Navi, ecco un piano unico di gestione dei rifiuti

In foto il porticciolo di Portoferraio

Con il nuovo piano, l'AdSP si propone di fornire un servizio completo a tutte le navi che approdano negli scali portuali di competenza (Livorno, Piombino, scali elbani e Capraia), per l'intero ciclo di gestione dei rifiuti

Da oggi Livorno, Piombino, i porti elbani e quello di Capraia, hanno un piano unico di gestione e raccolta dei rifiuti delle navi. Il documento, che aggiorna e riunisce i previgenti i piani a suo tempo pubblicati dalle due Autorità Portuali competenti, quella di Livorno e quella di Piombino, è stato presentato stamani in Comitato di Gestione, dopo aver ricevuto con decreto della Regione il parere di conformità rispetto al Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica degli inquinanti.

Con il nuovo piano, l’AdSP si propone di fornire un servizio completo a tutte le navi che approdano negli scali portuali di competenza, per l’intero ciclo di gestione dei rifiuti.

L’obiettivo è quello di fornire un servizio di raccolta e gestione che risponda a criteri di facilità di utilizzo, efficienza, economicità, e sicurezza per l’ambiente e per la salute. Non solo verrà promossa la raccolta differenziata al fine di favorire il recupero di materiale dai rifiuti, in un’o

