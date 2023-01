Porto, TiL acquisisce il Terminal Darsena Toscana

Il Terminal Darsena Toscana in un'immagine dall'alto

L'acquisizione di TDT conferma l'impegno di lungo periodo del Gruppo TiL a investire in Italia e a rafforzare la logistica in tutto il paese e in Europa, oltre a potenziare i collegamenti con il resto del mondo

Il Gruppo TiL, attraverso la sua controllata CSM Italia-Gate SpA, ha concordato l’acquisto del 100% del capitale sociale del Terminal Darsena Toscana Srl (“TDT”) di Livorno, dal Gruppo Investimenti Portuali SpA (“GIP”), partecipata da due fondi di investimento infrastrutturali (InfraVia Capital Partners e Infracapital). Il completamento dell’operazione resta soggetto al ricevimento delle necessarie approvazioni da parte delle competenti autorità; i termini dell’accordo non saranno resi noti. L’acquisizione di TDT conferma l’impegno di lungo periodo del Gruppo TiL a investire in Italia e a rafforzare la logistica in tutto il paese e in Europa, oltre a potenziare i collegamenti con il resto del mondo. TiL Group continuerà a gestire TDT come business autonomo, offrendo i suoi servizi di terminal container.

