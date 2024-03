Porto turistico, lavori al via ad aprile: 815 posti, ristoranti e locali di svago

Due immagini del nuovo porto turistico che sorgerà "dietro" Porta a Mare

La joint venture tra Azimut | Benetti Group e D-Marin consegnerà alla città una delle marine più importanti del Mediterraneo per un totale di 815 posti barca e un investimento che si aggira intorno a 14-15 milioni. Il progetto prevede anche la realizzazione di ristoranti, spazi di incontro e strutture di intrattenimento e svago. Le dichiarazioni dei protagonisti

Azimut|Benetti Group, primo gruppo privato leader globale nel settore della costruzione nautica, e D-Marin, il gestore di una selezione delle migliori marine, daranno vita al nuovo porto turistico, tra la Darsena e Porta a Mare, che diventerà una delle più importanti destinazioni del Mediterraneo., i cui lavori inizieranno a partire dal mese di aprile. Progettata dallo studio Archea di Firenze, il progetto della Marina sarà portato a termine entro giugno 2026, mentre le prime parti saranno aperte ai diportisti molto prima. Il nuovo porto turistico offrirà un totale di 815 posti barca per un investimento stimato che si aggira intorno a 14-15 milioni di euro. Il sindaco Salvetti: “Livorno può entrare adesso in un circuito di qualità, che consentirà di avere più visitatori, e ai livornesi di poter vivere una parte della città che torna splendida. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno lavorato al raggiungimento di questo obiettivo compresa la diportistica livornese che ha ottenuto una concessione di 20 anni con 450 posti barca”. Il patron di Azimut|Benetti Group, Paolo Vitelli: “Molti circoli avranno una sistemazione degna del loro passato e del loro rapporto con la città. Il porto dobbiamo costruirlo e gestirlo, ecco perché abbiamo deciso di affiancarci ad una società specializzata in questo settore”. Il progetto comprende il rinnovamento delle banchine, la realizzazione di spazi di incontro e strutture di intrattenimento e svago. Più di 220 m2 saranno riservati ai ristoranti, 60 m2 ai bar e 250 m2 saranno invece dedicati ad uffici. Nicolo Caffo, Direttore Generale di D-Marin Italia, spiega: “D-Marin crede fortemente in Livorno. Sarà una delle marine di maggiore prestigio del Mediterraneo, nata da valori condivisi e allineata alla customer experience di alta gamma, all’eccellenza commerciale, all’impegno per la sostenibilità e all’innovazione. In collaborazione con Azimut|Benetti Group, D-Marin garantirà che la Marina di Livorno prosperi e diventi il prestigioso yachting hub che siamo certi possa essere”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©