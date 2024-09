Prenotano per 22 e non si presentano: “Ok, ma avvisate. Rispetto”

Lo sfogo di un ristoratore: "Un ripensamento ci sta, un imprevisto idem, ma si avvisa. Si chiama e si disdice. Purtroppo ieri sera è toccato a noi ma credo la questione riguardi un po' tutta la categoria. Chiediamo solo rispetto. Va anche bene ripensarci ma dovete avvisare"

“Purtroppo ieri sera è toccato a noi ma credo la questione riguardi un po’ tutta la categoria. Chiediamo solo rispetto. Va anche bene ripensarci ma dovete avvisare”. Lo sfogo è di un ristoratore, che parlando con QuiLivorno.it preferisce rimanere anonimo, riferendosi a quanto gli è accaduto ieri sera. “A nome nostro e penso a nome di tanti altri ristoratori – ha spiegato su Fb – teniamo a sottolineare che quando prenotate al ristorante (o in qualsiasi altro posto) ed intendete non andare, per rispetto altrui dovete avvisare”. In questo caso la prenotazione era per 22 persone: “Sapevano di stare in giardino e ieri sera vista la temperatura sarebbe stata una bella serata. Un ripensamento ci sta, un imprevisto idem, ma si avvisa. Si chiama, in questo caso, il ristorante e si disdice. Abbiamo telefonato, più di una volta, per sapere se sarebbero venuti e siamo solo riusciti ad avere uno scambio di messaggi”.

