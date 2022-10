Presentata la piattaforma informatica Sudoco

Si tratta della piattaforma informatica che vede l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) come autorità di coordinamento nel dialogo tra gli operatori e gli altri enti di controllo coinvolti nella procedura

Si è tenuto venerdì 28 ottobre 2022, nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale a Livorno, un incontro di presentazione della realizzazione del Portale Sportello Unico Doganale e dei Controlli SUDOCO. Si tratta della piattaforma informatica che vede l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) come autorità di coordinamento nel dialogo tra gli operatori e gli altri enti di controllo coinvolti nella procedura. Il progetto, che in fase di attuazione ha inserito l’Ufficio delle Dogane di Livorno come sede “pilota” per la sperimentazione, è stato illustrato alla comunità portuale dal Direttore centrale della Direzione Organizzazione e digital transformation Laura Castellani e dal funzionario Maurizio De Rosa dell’Ufficio centrale Processi, sviluppo e servizi, alla presenza del Direttore Territoriale per la Toscana e l’Umbria Roberto Chiara e del Dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Livorno Giovanni Parisi.

Condividi: