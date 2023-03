Presidio di pronto soccorso in Darsena Toscana, l’AdSP rinnova la convenzione

Tra metà maggio e fine settembre un’ambulanza dotata di personale paramedico, dispositivi per rianimazione, rilevazione parametri e attrezzature per traumi, oltre che di un defibrillatore, stazionerà alla radice della Darsena Toscana, sponda Ovest

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha rinnovato, per tutto il 2023, la Convenzione con le Associazioni del Terzo Settore (SVS Pubblica Assistenza Livorno, Croce Rossa Italiana Livorno e Misericordia Livorno) per l’apprestamento di un presidio fisso di emergenza e soccorso da dislocare in area “Darsena Toscana”. La Convenzione era stata già stipulata, ma soltanto in via sperimentale, ad Ottobre del 2022 e al termine di questa sperimentazione, in considerazione dei positivi risultati ottenuti e del favorevole riscontro avuto sia dai lavoratori che dalle Istituzioni locali, è stata implementata e resa maggiormente aderente alle esigenze del porto. Durante il periodo di vigenza dell’accordo, dalle 8 alle 20 dei giorni lavorativi (dalle 8 alle 18.00 durante il weekend) e dalle 8.00 alle 22.00 di tutti i giorni della settimana per il periodo compreso tra metà maggio e fine settembre, un’ambulanza dotata di personale paramedico, dispositivi per rianimazione, rilevazione parametri e attrezzature per traumi, oltre che di un defibrillatore, stazionerà alla radice della Darsena Toscana, sponda Ovest, servendo anche la parte Est con due soccorritori di livello avanzato delle associazioni di volontariato aderenti. “La predisposizione di questo presidio riveste un ruolo di fondamentale importanza nella gestione di possibili scenari di natura infortunistico-incidentale ed emergenziale, soprattutto nell’area della Darsena Toscana e della Darsena Petroli, anche alla luce degli importanti interventi per la realizzazione della Darsena Europa, che faranno sicuramente registrare un notevole aumento delle attività lavorative e del traffico mezzi che insistono sulla viabilità della zona della Darsena Toscana” ha dichiarato il segretario generale dell’AdSP, Matteo Paroli.

