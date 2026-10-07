Progeco Group, contratto quinquennale per lo sviluppo offshore in Angola

Il gruppo con sede a Rosignano Solvay guiderà un consorzio internazionale nei servizi di Project Management e supervisione tecnica per lo sviluppo di cinque giacimenti offshore: "La sigla di questo accordo rappresenta una tappa fondamentale per il nostro Gruppo e per il consorzio"

Progeco Group, gruppo italiano leader nei servizi di ingegneria, manutenzione e project management nel settore energia, con sede centrale a Rosignano Solvay (Livorno) e presente in oltre 10 Paesi del mondo, associata a Confindustria Toscana Centro e Costa – Firenze Livorno Massa Carrara, annuncia l’aggiudicazione di un contratto quinquennale per la fornitura di servizi ad alto valore aggiunto di Project Management e Supervisione Tecnica. L’intesa è stata siglata da un consorzio internazionale guidato da Progeco SE (Italy) e Progeco Middle EAST Ltd (UAE), in sinergia con Mecwide Angola SA e Taser Oil & Gas PTE Ltd. Il consorzio supporterà la società Azule Energy nell’esecuzione del progetto di sviluppo offshore Greater PAJ, situato nei Blocchi 31 e 31/21 in Angola, con decorrenza a partire dal mese di agosto.

Il progetto riguarda lo sviluppo integrato dei giacimenti Palas, Astraea, Juno, Urano e Dione, situati a circa 200 km dalla costa angolana e in profondità d’acqua fino a circa 2.000 metri. Lo sviluppo comprenderà 17 pozzi subsea collegati a una nuova FPSO con capacità produttiva di circa 95.000 barili di petrolio al giorno, con avvio della produzione previsto nel primo semestre del 2029. La collaborazione prevede l’erogazione di servizi professionali integrati a copertura dell’intero ciclo di vita dell’iniziativa. Il perimetro delle attività include il project management, l’ingegneria, la gestione e supervisione delle fasi di costruzione, installazione, pre-commissioning e commissioning, fino alla preparazione operativa (operations readiness), oltre al presidio delle funzioni HSE e Qualità. I professionisti altamente qualificati di Progeco Group erogeranno servizi di project management e supervisione tecnica sia in ufficio sia presso i siti operativi onshore e offshore, operando sia in Angola sia nelle diverse sedi internazionali in cui vengono svolte le attività sui principali pacchetti di lavoro, coprendo le differenti fasi di esecuzione del progetto Greater PAJ nei Blocchi 31 e 31/21. L’operazione consolida ulteriormente il posizionamento strategico di Progeco Group nel mercato globale dell’energia, confermando il Gruppo come partner tecnico di riferimento per le grandi operazioni infrastrutturali lungo l’intera catena del valore dell’energia. “La sigla di questo accordo rappresenta una tappa fondamentale per il nostro Gruppo e per il consorzio – dichiara Massimo Bottoni, Founder & Managing Director di Progeco NeXT Middle East –. La nostra presenza in aree strategiche come il Medio Oriente e l’Africa ci consente di supportare efficacemente progetti complessi, garantendo i più elevati standard di sicurezza, qualità ed execution in ogni fase operativa. Questa aggiudicazione contribuirà inoltre a rafforzare ulteriormente la presenza e lo sviluppo di Progeco in Medio Oriente, un percorso avviato già da alcuni anni e destinato ad assumere un ruolo sempre più centrale nella strategia di crescita e internazionalizzazione dell’intero Gruppo”.

Con questo nuovo traguardo, Progeco Group conferma il proprio ruolo di attore internazionale chiave, continuando ad ampliare la propria impronta globale attraverso partnership strategiche e supportando una gamma sempre più ampia di player energetici in tutto il mondo.

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