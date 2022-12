Progetto Crisalidi 2, i risultati sui percorsi di accompagnamento al lavoro

Martedì 20 dicembre al Museo di Storia si è svolto l’evento finale del progetto, che ha visto CNA Servizi Formazione in qualità di partner, finanziato dalla Regione Toscana. Ecco le video-interviste ai diretti protagonisti del progetto

L’evento finale del progetto Finanziato dalla Regione Toscana nel contesto del POR-FSE 2014-2021 si è svolto martedì 20 dicembre presso il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno in via Roma 234. La mattinata è stata occasione di approfondimento e confronto sugli obiettivi ed i risultati del Progetto, grazie all’intervento dei primari attori coinvolti sul territorio ed alle testimonianze dei partner e di chi ha preso parte in prima persona alle attività. Durante l’incontro sono state proiettate delle brevi video-interviste ai diretti protagonisti che hanno preso parte al Progetto Crisalidi 1 e 2, realizzate da CNA Servizi Formazione, partner del progetto.

Di seguito il programma dettagliato degli interventi:

– Moderatore Giorgia Lazzini, Cooperativa Cuore

– Saluti Comune di Livorno – Dott.ssa Arianna Guarnieri Dirigente Settore Politiche Sociali e Socio Sanitarie

– Saluti Azienda USL – Dott.ssa Cinzia Porrà Direttore Zona Distretto Livornese

– Il progetto: obiettivi e risultati – coordinatrice progetto Dott.ssa Olivia Tersigni

– Centro Impiego, collocamento mirato e i progetti territoriali – Dott.ssa Daniela Bartalucci ARTI

– CRISALIDI 2: riflessioni sul lavoro in équipe – Dott.ssa Isabella Vallati / Ilaria Ferrari Comune di Livorno

– L’Area Lavoro nel territorio livornese – Dott. Giuseppe Martucci Azienda ASL

– TdI, una sperimentazione per persone con disturbo dello spettro autistico – Dott.ssa Leonilde Oliviero ARNIA

– Presentazione di tutti i partner/attività e aziende

– Chiusura – Assunta Astorino Presidente Cooperativa Cuore

Condividi: