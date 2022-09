Proroga dehors fino al 31 dicembre. Confcommercio: “Proseguiamo con le semplificazioni”

Federico Pieragnoli, direttore provinciale Confcommercio, saluta con favore la proroga fino al 31 dicembre, prevista nel Decreto Aiuti Ter, rispetto alle agevolazioni sull'occupazione del suolo pubblico da parte delle imprese della somministrazione.

Federico Pieragnoli, direttore provinciale Confcommercio, saluta con favore la proroga fino al 31 dicembre, prevista nel Decreto Aiuti Ter, rispetto alle agevolazioni sull’occupazione del suolo pubblico da parte delle imprese della somministrazione.

“La nostra richiesta al Comune è di prorogare le concessioni alle imprese interessate senza ulteriori scartoffie – commenta Pieragnoli – L’auspicio è anche che questo lasso di tempo sia sufficiente a chiudere l’accordo tra Comune e Sovraintendenza per semplificare le procedure e anzi togliere un passaggio superfluo per determinate zone delle citta”.

Pieragnoli conclude ringraziando l’amministrazione per aver iniziato il percorso di revisione del regolamento suoli pubblici insieme alle categorie.

Condividi: