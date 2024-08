Prorogata al 30 novembre la scadenza delle targhe prova

La soddisfazione del segretario generale dell’AdSP di Livorno, Matteo Paroli: “Premiato il lavoro di squadra. Non si può escludere che Livorno possa svolgere il ruolo di apripista nel settore delle proroghe, laddove dovessero emergere le stesse problematiche anche in altri scali portuali"

La scadenza delle targhe prova dei veicoli da immatricolare è stata prorogata fino al 30 novembre. Lo ha annunciato Il Ministero delle Infrastrutture in una nota nella quale sottolinea che la deroga è stata firmata dal Direttore generale della motorizzazione, competente per il Centro Italia, in risposta alle problematiche urgenti del porto di Livorno, scalo in cui la riduzione del numero di targhe prova da una per ogni dipendente a una ogni cinque dipendenti avrebbe potuto avere come conseguenza, già nei prossimi giorni, quella di impattare enormemente sulle imprese portuali autorizzate a svolgere attività di movimentazione di veicoli in imbarco o sbarco dalle navi. Esprime piena soddisfazione il segretario generale dell’AdsP Matteo Paroli: “È stato premiato il lavoro di squadra con la Prefettura e il Comune di Livorno” ha detto. “Insieme al Signor Prefetto Dionisi e al sindaco Salvetti abbiamo evidenziato al MIT in più occasioni quali sarebbero state le eventuali conseguenze di una mancata proroga delle targhe prova. Il rischio sarebbe stato quello di avere un porto bloccato, con serie e dirette ripercussioni sull’efficienza delle operazioni portuali, sulla capacità ricettiva dei piazzali, sulla competitività delle stesse imprese portuali nonché sui livelli occupazionali e sulle locali dinamiche sociali” ha aggiunto. “Siamo stati tanto efficaci nel rappresentare l’emergenza Livorno da aver ottenuto dal Governo una proroga delle autorizzazioni di circolazione di prova come risposta esclusiva alle esigenze del nostro porto” ha voluto rimarcare Paroli. “Non si può escludere che Livorno possa svolgere il ruolo di apripista nel settore delle proroghe, laddove dovessero emergere le stesse problematiche anche in altri scali portuali. Ora aspettiamo che alla ripresa dei lavori parlamentari venga varato un decreto legge che esoneri in via definitiva la portualita dalla normativa generale sulle targhe prove, applicabile invece agli altri settori, come il Governo ha già in più occasioni assicurato”.

