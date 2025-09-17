Prorogato al 22 settembre il bando per il corso di addetto al magazzino

Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse del PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani

E’ possibile iscriversi fino al 22 settembre al corso gratuito per “Addetto alle operazioni di approvvigionamento e di immagazzinamento della merce”, finanziato dalla Regione Toscana con fondi del PR FSE+ Toscana 2021-2027 nell’ambito del progetto “From Office TO Store LOgistic – F.O.TO.S.LOG” di cui è capofila Provincia di Livorno Sviluppo srl. Si tratta di un percorso di qualifica di 900 ore totali, di cui 206 di aula e 230 di laboratorio, 30 ore di orientamento e 434 di stage in azienda. Le lezioni si terranno a Livorno da ottobre 2025, con fine prevista ad aprile 2026. Il corso rilascia la qualifica professionale di III livello EQF previo superamento dell’esame finale, cui si accede avendo frequentato il 70% del monte ore totale, di cui almeno il 50% di ore di stage. Possono presentare domanda di iscrizione persone disoccupate o inattive che hanno compiuto 18 anni o in possesso di qualifica triennale di istruzione e formazione professionale (3 EQF). Per i/le cittadini/e comunitari/e ed extracomunitari/e è richiesto il livello A2 di conoscenza della lingua italiana, da dimostrare presentando idoneo titolo di studio e/o attestazione linguistica rilasciata da enti certificatori autorizzati, oppure sostenendo una prova scritta e un colloquio. Per candidarsi è necessario compilare la domanda di partecipazione su format regionale (scaricabile in calce), allegare copia del documento d’identità in corso di validità, scheda anagrafica rilasciata dal Centro per l’Impiego (per gli iscritti) oppure autocertificazione di condizione occupazionale sottoscritta ai sensi del DPR 445/2000 (modello allegato), CV redatto in formato europeo. I cittadini non comunitari devono allegare copia del permesso di soggiorno in corso di validità e eventuale attestazione linguistica. Le iscrizioni devono pervenire entro il 22 settembre 2025 a Provincia di Livorno Sviluppo srl (piazza del Municipio n. 4 – 57123 – Livorno) tramite e.mail all’indirizzo [email protected] oppure tramite raccomandata A/R all’indirizzo Provincia di Livorno Sviluppo srl Piazza del Municipio n. 4 – 57123 Livorno, oppure tramite consegna a mano presso la sede dell’agenzia formativa (lunedì-venerdì ore 9-13). Chi invia la domanda è responsabile della ricezione all’indirizzo mail o dell’arrivo all’agenzia formativa entro la scadenza (non fa fede il timbro postale). Il corso prevede la partecipazione di 15 persone ambosessi (con riserva del 50% dei posti a donne), in caso di domande superiori al numero di posti disponibili sarà effettuata una selezione dei/delle candidati/e che sarà comunicata ai candidati tramite mail all’indirizzo fornito nella domanda di iscrizione. Le candidature già presentate alle precedenti scadenze del bando restano valide e non devono essere inviate nuovamente. Per informazioni: Provincia di Livorno Sviluppo tel. 0586 257374 dal lunedì al venerdì ore 9-13. In allegato il bando integrale, la domanda di partecipazione e il format di autocertificazione relativa allo stato occupazionale. Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato dalla Regione Toscana con risorse del PR FSE+ Toscana 2021-2027 e inserito nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

