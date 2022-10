Proseguono gli Italian Port Days. Il programma

Proseguono gli Italian Port Days (20 settembre-20 ottobre 2022), l’iniziativa lanciata in comune dalle Autorità di Sistema Portuale e coordinata da Assoporti per avvicinare la cittadinanza alla vita e cultura portuali. Dopo la prima carrellata di appuntamenti, la Rassegna Locale degli IPD, giunta al suo quarto anno di vita, ha messo in calendario per la seconda parte della kermesse altre importanti iniziative.

Degne di nota sono le visite guidate al Silos Granario (8 Ottobre, ore 10.30 e 11.30, su prenotazione, Punto di ritrovo Varco Fortezza) e quelle al Museo delle Imbarcazioni Storiche (20 ottobre, ore 17) mentre sono già al completo le visite al Faro di Livorno, in collaborazione con Comando Zona fari e segnalamento Alto Tirreno e con l’Associazione Il Mondo dei Fari. Bisognerà quindi attendere una nuova occasione per visitare questo suggestivo luogo del porto di Livorno.

A Livorno, gli IPD si chiuderanno il 15 ottobre con un evento organizzato al Livorno Cruise Terminal dal Lions Club Livorno Host e da Milchstrasse 115. Si tratta di “Swipe, party for PiùBlu”, una festa con musica e dj con tanto di sfilata dedicata alla difesa del nostro mare (per saperne di più: https://fb.me/e/1X8Wi7ZDq)

Anche l’isola d’Elba ospiterà iniziative degli IPD: il 14 ottobre, oltre alle visite guidate al porto, verranno organizzati incontri istituzionali e momenti di confronto con gli studenti dell’ITCG “G. Cerboni” e dell’ISIS “R. Foresi” al fine di promuovere e diffondere la cultura del porto presso le nuove generazioni.

A Piombino, hanno invece registrato successo di pubblico le due iniziative organizzate nell’ambito degli Italian Port Days: la visita guidata all’impianto di agroittica organizzata il 30 settembrescorso con due classi dell’Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi-Ceccherelli” e la presentazione, lo scorso 1° ottobre alle 21.00, presso la Sala Consiliare del Comune, del libro: “Mare…Luce su Piombino”, di Sandro Leonelli e Associazione “I tre delfini”.

