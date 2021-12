Pubblicato l’avviso pubblico di MarittimoTech+

Dal 15 dicembre 2021 fino al 4 febbraio 2022 sarà possibile presentare domanda, 10 imprese potranno accedere gratuitamente ai servizi dell’acceleratore internazionale

Dal 15 dicembre fino al 4 febbraio le imprese dei territori di Grosseto e Livorno avranno un’opportunità in più: potranno candidarsi ai servizi gratuiti dell’acceleratore transfrontaliero del progetto MarittimoTech +. Tra i requisiti per accedere, essere imprese “giovani” e attive in specifici settori: le MPMI dovranno essere attive da meno di due anni e operare nelle quattro filiere del turismo innovativo e sostenibile; delle energie rinnovabili blu e verdi; della nautica e cantieristica navale e delle biotecnologie blu e verdi. Ma cosa si intende per acceleratore d’impresa? Si tratta in realtà di un programma di affiancamento che aggrega insieme molti servizi utili per la rapida crescita dell’impresa nelle principali aree di sviluppo come: marketing e comunicazione, digitalizzazione, controllo di gestione e business plan, strategia ed organizzazione aziendale, innovazione e trasferimento tecnologico, posizionamento sui mercati locali ed esteri, accesso al credito e ai finanziamenti pubblici, proprietà intellettuale. Valore aggiunto di MarittimoTech+ è naturalmente potersi avvalere di esperti internazionali e di una rete transfrontaliera di contatti ed eventi promozionali. Le candidature potranno essere presentate dal 15 dicembre 2021 al 04 febbraio 2022 sulla piattaforma https://www.marittimotechplus.eu/

Il bando e la modulistica da caricare sulla piattaforma sono già disponibili sul sito del progetto http://interreg-maritime.eu/it/web/marittimotech-/-/avviso-pubblico-per-le-imprese

Un’occasione da cogliere al volo, anche perché i posti a disposizione per le province della costa toscana beneficiarie del progetto sono solo 10. La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno organizza inoltre una presentazione online rivolta alle imprese del territorio il prossimo 18 gennaio 2022 alle ore 12. Per partecipare è sufficiente iscriversi al seguente link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ESw6wRaKRKSwcJyGjIpfEg

Il progetto MARITTIMOTECH+ (Accélérateur transfrontalier de startups +) è finanziato a valere sul Programma di Cooperazione Territoriale Italia-Francia Marittimo 2014-2020 – ASSE 1, e segue l’esperienza di successo del precedente progetto omonimo MarittimoTech.

I partner del progetto oltre alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno sono: la Camera di Commercio ed Industria della Corsica, anche Capofila; la Camera di Commercio ed Industria del Var (Francia); Promocamera–Azienda Speciale della Cameradi Commercio I.A.A di Sassari; l’Università degli Studi di Genova–Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale ed Inizià, incubatore di imprese innovative della Corsica.