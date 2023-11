Quale futuro per lo shipping? Oggi dibattito al Propeller Club

La presidente del Propeller Club Maria Gloria Giani Pollastrini

“Transizione energetica e carburanti alternativi: quale futuro per lo shipping?”. Questa domanda, quanto mai attuale, darà il titolo all’incontro organizzato dal Propeller Club Port of Leghorn venerdì 17 novembre allo Yacht Club della città labronica, a partire dalle 17,45. Un interrogativo centrale per il futuro della marittimità, e intorno al quale discuteranno personalità di primissimo piano del cluster marittimo e portuale italiano, trasversalmente rappresentato dagli armatori ai produttori di bunker, passando per le associazioni di categoria e la Capitaneria di Porto, in una serata che darà il via ad una serie di incontri sviluppati, con rinnovato vigore, proprio dal Propeller Club di Livorno. Ad aprire i lavori sarà la Presidente Maria Gloria Giani Pollastrini, a seguire sono previsti gli interventi di Massimo Seno, Capo Ufficio II Reparto del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Francesco Tomas, Capo Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto, Michela Nardulli, Chairman di Italia Marittima, Dario Mazzarelli, Ceo di Bio Bunkermed, Claudio Evangelisti, Ceo di Gas&Heat, con le conclusioni che saranno svolte dal Consigliere del Propeller Luca Brandimarte, Responsabile Ports, Logistics; Competition di Assarmatori. “Iniziamo un nuovo ciclo di incontri – commenta Maria Gloria Giani Pollastrini – mettendo al centro del dibattito una tematica dirimente per tutto il comparto dello shipping. Lo facciamo con un approccio scevro da ideologie, polemiche e posizioni preconcette, ma cercando di mettere a sistema tutti gli attori coinvolti per arrivare a conclusioni concrete, per cercare di tracciare una rotta, o provare a identificarla, per i prossimi anni. Discuteremo quindi di una tematica sfidante e difficile, per questo siamo convinti di poter incontrare

l’interesse di chi vorrà partecipare ai lavori”. Dunque appuntamento per venerdì 17 con questa nuova iniziativa del Propeller Club, sempre più vicino ai temi che riguardano il futuro della città e lo sviluppo della portualità.

