Qualità della vita, impennata di Livorno: +15 posizioni

"Soddisfatto per i risultati, abbiamo imboccato la strada del rilancio. Ora avanti senza distrarsi sul lavoro che dobbiamo continuare a fare". Così il sindaco Salvetti commentando la classifica di Italia Oggi

Italia Oggi pubblica come ogni anno la classifica per la qualità della vita. Nella graduatoria scopriamo una Livorno che cresce in maniera convincente. La nostra realtà nella classifica generale passa dalla 53esima alla 38esima posizione guadagnando 15 posti e confermandosi come una delle città italiane con un trend di sviluppo e rilancio tra i più marcati. Nelle graduatorie specifiche brilliamo per cultura e turismo, dove entriamo tra le top five in Italia, crescendo dalla diciassettesima alla quinta posizione. Benissimo anche per reddito e ricchezza dove dal 54° posto arriviamo fino al 20° con un +34 che è quasi record in Italia. Bene poi i riscontri sugli indici che riguardano Affari e lavoro (dal 43° al 39° posto), sull’ambiente (dal 60° al 58° posto) e sulla sicurezza sociale (dal 77° al 56° posto) dove si registrano posizionamenti migliori e una crescita importante. Livorno sale, anche se in maniera più contenuta, anche sul fronte istruzione e sulla sicurezza. “Abbiamo sempre detto – commenta il sindaco Luca Salvetti – che questo tipo di classifiche vanno sempre commentate con grande equilibrio, facciamo lo stesso anche oggi consapevoli che il lavoro deve continuare deciso a prescindere da questo genere di riconoscimenti. E’ indubbio però che Livorno da sei anni ha imboccato la strada del rilancio e dell’impegno collettivo per risalire e svilupparsi nei vari settori. Io adesso sono allo stesso tempo soddisfatto e concentrato sul lavoro che dobbiamo continuare a fare, penso che queste siano le sensazioni di tutti i livornesi. Avanti senza distrarsi”.

