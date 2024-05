Quattro appuntamenti gratuiti per le imprese

Prosegue l’impegno della Camera di Commercio al servizio delle imprese. Iscrizioni e informazioni sul sito della Cciaa: www.lg.camcom.it

Prosegue l’impegno della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno al servizio delle imprese dei territori di Grosseto e Livorno, con quattro momenti gratuiti di approfondimento e formazione dedicati a diversi settori.

Per gli spedizionieri: ‘I controlli sui prodotti biologici’. Il primo appuntamento è dedicato al sistema doganale: il seminario dal titolo ‘I controlli sui prodotti biologici’ si terrà il 9 maggio dalle 10 alle 13 nella sede di Livorno della Cciaa, anche con possibilità di collegamento on line. Organizzato in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e con il Consiglio territoriale degli Spedizionieri doganali della Toscana e Umbria, il seminario si propone di illustrare, nell’ambito del nuovo ruolo di Autorità Competente assunto da ADM, l’iter per l’importazione di prodotti biologici da Paesi terzi, all’interno dell’articolato quadro normativo di riferimento. L’obiettivo è offrire una guida pratica per l’operatività concreta nell’utilizzo della piattaforma TRACES. Dopo i saluti di Giovanni Parisi, dirigente dell’Ufficio delle Dogane di Livorno, interverranno Maurizio Macera, presidente del Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali di Firenze, e Giovanna Nencioni dell’Ufficio delle Dogane di Livorno. Saranno riconosciuti 3 crediti formativi agli spedizionieri doganali iscritti all’Albo partecipanti.

Mercati esteri: focus Nizza e Costa Azzurra. Un altro approfondimento in programma mercoledì 15 maggio alle ore 15.30 è un webinar dedicato ai mercati esteri ed in particolare a Nizza e Costa Azzurra. L’appuntamento fa parte del ciclo dei seminari gratuiti on line organizzati dallo Sportello Internazionalizzazione della CCiaa Maremma e Tirreno, in collaborazione con le Camere di commercio italiane all’estero, per fornire alle imprese le conoscenze necessarie per accedere correttamente ai mercati internazionali.

DIRE: ambiente unico di compilazione pratiche per le imprese. Continua il percorso che porterà DIRE a diventare l’ambiente unico di compilazione di tutte le pratiche verso il Registro Imprese, per ogni tipologia di utente e nuovi adempimenti sono disponibili ogni mese, con la conseguente dismissione degli stessi in Comunica Starweb. Per questo è in programma per mercoledì 15 maggio dalle 11 alle 12:30 un webinar per le imprese, gratuito (previa iscrizione), su DIRE e dedicato in particolare alla compilazione del deposito del bilancio. Oltre alle demo di compilazione di alcune pratiche, durante il webinar saranno illustrati lo stato di avanzamento dei lavori e i prossimi rilasci.

Competitività negli scambi internazionali. Lo Sportello Etichettatura e Sicurezza Prodotti della Cciaa Maremma e Tirreno promuove, invece, un evento on line dedicato alla tematica dell’internazionalizzazione. L’appuntamento dal titolo ‘Competitività negli scambi internazionali – Regole e strumenti per la semplificazione doganale’ è per giovedì 16 maggio 2024 dalle 9.30 alle 12.30. Nel sempre più complicato scenario globale è fondamentale conoscere le possibilità di semplificazione messe a disposizione dall’Agenzia delle Dogane alle imprese che dimostrino il possesso dei necessari requisiti di affidabilità e che sappiano gestire, direttamente o con il supporto di professionisti, le questioni connesse agli scambi import/export.

Iscrizioni e informazioni. I programmi completi ed i link per iscriversi ai seminari sono disponibili sul sito della Cciaa: www.lg.camcom.it.

