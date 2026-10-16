Riccardo Breda confermato presidente della Camera di Commercio

L’imprenditore grossetano resta alla guida dell'ente che presiede dal 2016. Al centro del nuovo mandato il sostegno alle imprese, lo sviluppo del territorio e il potenziamento delle infrastrutture

di Giulia Bellaveglia

Riccardo Breda è stato confermato presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno per il terzo mandato. Imprenditore grossetano, guida l’ente dalla sua costituzione nel 2016, quando furono accorpate le Camere di Commercio di Grosseto e Livorno. Il suo percorso associativo è iniziato nel 2000 come presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Cna Grosseto. Dal 2013 al 2025 è stato presidente provinciale dell’associazione artigiana, di cui oggi è vicepresidente nazionale. “Essere confermato – dice – per questo terzo mandato è motivo di profondo orgoglio. Riparto dall’esperienza e dai risultati raggiunti, con l’obiettivo di continuare a lavorare concretamente. In questi dieci anni, grazie alla collaborazione del Consiglio e della struttura camerale, abbiamo realizzato molte iniziative a favore delle imprese e della cittadinanza. La Camera è la casa delle aziende, ma rappresenta anche consumatori, sindacati e tutte le categorie economiche. Il nostro territorio ha la costa più bella del mondo, alla quale dobbiamo saper legare anche l’entroterra. Per farlo sono fondamentali le infrastrutture, sulle quali continueremo a far sentire la nostra voce nei confronti della politica e delle istituzioni”. Alla seduta hanno partecipato numerose autorità, tra cui l’assessore regionale all’Economia e alle attività produttive Leonardo Marras, il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, i sindaci Luca Salvetti e Antonfrancesco Vivarelli Colonna, i presidenti delle Province Sandra Scarpellini e Francesco Limatola, il segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli e il presidente di Unioncamere Toscana Massimo Guasconi. Il nuovo Consiglio è composto da 19 membri: 16 rappresentanti dei settori economici e 3 espressioni delle organizzazioni sindacali, dei consumatori e dei liberi professionisti. Ne fanno parte, oltre al presidente Breda: Sabrina Rossi e Milena Sanna (agricoltura); Alberto Ricci e Roberto Bardini (industria); Carlo Santucci (artigianato); Luciano Bianchi, Francesca Marcucci e Massimiliano Mei (commercio); Enrico Sostegni (cooperative); Fabio Busdraghi e Fabio Tinti (turismo); Gloria Dari (trasporti e spedizioni); Paolo Sodi (credito e assicurazioni); Massimiliano Di Rosa ed Eugenio Fiore (servizi alle imprese); Eleonora Bucci (organizzazioni sindacali), Gisella Seghettini (consumatori) e Mirko Cinelli (liberi professionisti) .

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