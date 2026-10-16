Cerca nel quotidiano:

Condividi:

Riccardo Breda confermato presidente della Camera di Commercio

Venerdì 16 Ottobre 2026 — 17:48

L’imprenditore grossetano resta alla guida dell'ente che presiede dal 2016. Al centro del nuovo mandato il sostegno alle imprese, lo sviluppo del territorio e il potenziamento delle infrastrutture

di Giulia Bellaveglia

Riccardo Breda è stato confermato presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno per il terzo mandato. Imprenditore grossetano, guida l’ente dalla sua costituzione nel 2016, quando furono accorpate le Camere di Commercio di Grosseto e Livorno. Il suo percorso associativo è iniziato nel 2000 come presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Cna Grosseto. Dal 2013 al 2025 è stato presidente provinciale dell’associazione artigiana, di cui oggi è vicepresidente nazionale. “Essere confermato – dice – per questo terzo mandato è motivo di profondo orgoglio. Riparto dall’esperienza e dai risultati raggiunti, con l’obiettivo di continuare a lavorare concretamente. In questi dieci anni, grazie alla collaborazione del Consiglio e della struttura camerale, abbiamo realizzato molte iniziative a favore delle imprese e della cittadinanza. La Camera è la casa delle aziende, ma rappresenta anche consumatori, sindacati e tutte le categorie economiche. Il nostro territorio ha la costa più bella del mondo, alla quale dobbiamo saper legare anche l’entroterra. Per farlo sono fondamentali le infrastrutture, sulle quali continueremo a far sentire la nostra voce nei confronti della politica e delle istituzioni”. Alla seduta hanno partecipato numerose autorità, tra cui l’assessore regionale all’Economia e alle attività produttive Leonardo Marras, il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi, i sindaci Luca Salvetti e Antonfrancesco Vivarelli Colonna, i presidenti delle Province Sandra Scarpellini e Francesco Limatola, il segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli e il presidente di Unioncamere Toscana Massimo Guasconi. Il nuovo Consiglio è composto da 19 membri: 16 rappresentanti dei settori economici e 3 espressioni delle organizzazioni sindacali, dei consumatori e dei liberi professionisti. Ne fanno parte, oltre al presidente Breda: Sabrina Rossi e Milena Sanna (agricoltura); Alberto Ricci e Roberto Bardini (industria); Carlo Santucci (artigianato); Luciano Bianchi, Francesca Marcucci e Massimiliano Mei (commercio); Enrico Sostegni (cooperative); Fabio Busdraghi e Fabio Tinti (turismo); Gloria Dari (trasporti e spedizioni); Paolo Sodi (credito e assicurazioni); Massimiliano Di Rosa ed Eugenio Fiore (servizi alle imprese); Eleonora Bucci (organizzazioni sindacali), Gisella Seghettini (consumatori) e Mirko Cinelli (liberi professionisti).

Condividi:

Riproduzione riservata ©

Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 81.200 su Fb, 16.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo

QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.