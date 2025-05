Rifiuti speciali e RAEE, il 13 maggio in Cna workshop gratuito per le imprese

L'incontro di martedì 13 maggio dalle 17.00 alle 18.00, in presenza e online, è rivolto ad installatori ed impiantisti. Per partecipare è necessario iscriversi attraverso il link in fondo all'articolo

CNA Livorno organizza un incontro rivolto ad installatori ed impiantisti per approfondire la gestione di rifiuti speciali e RAEE. L’evento è in programma martedì 13 maggio dalle 17.00 alle 18.00, sia in presenza presso la sede CNA di Livorno in via Martin Luther King 13, sia online. Con l’entrata in vigore dei nuovi decreti sulla tracciabilità dei rifiuti e sui nuovi obblighi per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche cambiano radicalmente la gestione dei rifiuti speciali e gli adempimenti a carico delle imprese. In particolare, per le imprese di installazione e/o manutenzione impianti è adesso necessario:

– gestire i propri rifiuti pericolosi utilizzando la nuova piattaforma telematica RENTRI che assicura

la tracciabilità dei rifiuti mediante l’uso di registro e formulario digitali

– organizzarsi con le nuove regole per il ritiro dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed

elettroniche (RAEE) quali ad esempio caldaie, climatizzatori, elettrodomestici, ecc.

Per illustrare le nuove regole e per fare chiarezza evitando così di incorrere in sanzioni pesanti, CNA invita dunque imprese e lavoratori dei settori elettrico, termoidraulico, frigorista, elettronico e riparazione elettrodomestici a partecipare a questo incontro gratuito. Per partecipare è necessario iscriversi preventivamente all’evento compilando il modulo a questo link: https://bit.ly/Form_RifiutiSpeciali_RAEE_CNA

