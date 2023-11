Rimossi veicoli abbandonati nei cortili Casalp

L'intervento in via Ademollo, via Bezzeca e via Giordano Bruno rientra nel piano di lotta al degrado grazie anche alla recente procedura più snella messa a punto da Polizia Municipale e ufficio ambiente del Comune

Sono state rimosse il 22 novembre dalle aree condominiali di Casalp in via Ademollo, via Bezzeca, via Giordano Bruno numerose carcasse di veicoli che da tempo giacevano abbandonate. Va avanti, si legge in un comunicato stampa, l’attività di ripristino del decoro di aree di edilizia popolare grazie anche alla recente procedura più snella messa a punto da Polizia Municipale e ufficio ambiente del Comune che consente in tempi relativamente brevi di contrastare il degrado prodotto dai veicoli in stato di abbandono, conferendo ai parcheggi Casalp una maggiore vivibilità per i residenti. L’intervento rientra nel piano dell’Amministrazione di lotta al degrado che ha consentito di migliorare le zone della città che hanno presentato negli anni maggiori criticità. “Nei giorni scorsi – ricorda il sindaco Salvetti – eravamo stati in zona via Garibaldi, Fiorentina, via Giordano Bruno, via Passaponti e avevamo potuto vedere come procedeva il lavoro di intervento e nuovo decoro per quelle zone. Avevamo notato che mancavano alcuni interventi per quanto riguardava i veicoli abbandonati. Bene, nelle ultime ore abbiamo completato un quadro che per moltissimo tempo era stato di assoluto abbandono di tanti mezzi e completeremo questo lavoro favoriti da nuove modalità operative che faciliteranno gli interventi”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©