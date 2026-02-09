Roberto Canelli confermato alla presidenza di FIMAA Confcommercio Livorno

La presidente Marcucci: "Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro a Roberto Canelli e a tutta la squadra. La Federazione rappresenta un presidio fondamentale di competenza e professionalità per il territorio"

Il Consiglio FIMAA Agenti Immobiliari Confcommercio Livorno ha confermato alla presidenza Roberto Canelli, affiancato dai consiglieri Stefano Bizzi, Giuseppe Mangano, Elisabetta Pozzi e Giulia Marchi. Canelli avvia il mandato all’insegna della continuità e dell’innovazione, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo degli agenti immobiliari sul territorio, promuovere la formazione professionale, valorizzare la qualità del servizio e affrontare con strumenti adeguati le sfide di un mercato in costante evoluzione. Particolare attenzione sarà dedicata al dialogo con le istituzioni, alla digitalizzazione dei processi e al supporto concreto agli associati, in un contesto economico che richiede competenze aggiornate, trasparenza e professionalità. “Ringrazio i colleghi per la fiducia che hanno voluto rinnovarmi – commenta il presidente Roberto Canelli. Il nostro impegno sarà quello di continuare a lavorare per una categoria forte, preparata e riconosciuta, capace di offrire un servizio di qualità ai cittadini e di rappresentare un punto di riferimento affidabile per il mercato immobiliare locale. Investire sulla formazione, sull’innovazione e sul confronto costante con le istituzioni significa creare valore non solo per i professionisti, ma per l’intero territorio”. Il Consiglio FIMAA Confcommercio Livorno conferma così la volontà di proseguire su un percorso di crescita e qualificazione della categoria, rafforzando il ruolo dell’associazione come interlocutore autorevole per imprese, enti pubblici e consumatori. La presidente provinciale di Confcommercio Livorno Francesca Marcucci si congratula con il consiglio: “Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro a Roberto Canelli e a tutta la squadra. FIMAA rappresenta un presidio fondamentale di competenza e professionalità per il territorio. Sono certa che, anche in questo nuovo mandato, continuerà a svolgere un ruolo strategico a sostegno delle imprese e dello sviluppo del comparto immobiliare”.

