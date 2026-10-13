Saldi invernali, Confesercenti Livorno e Fismo chiedono alla Regione il posticipo

Fabio Tinti: "Anticipare troppo i saldi significa comprimere ulteriormente la finestra commerciale delle imprese e indebolire la sostenibilità economica delle attività del settore moda"

Confesercenti Provinciale di Livorno e FISMO Confesercenti, condividendo la linea delle federazione regionale, chiedono alla Regione Toscana di rivedere il calendario dei saldi invernali 2027, riportandone l’avvio più vicino alla reale conclusione della stagione. Una richiesta che nasce dal confronto con le imprese del territorio e dalla crescente difficoltà del settore moda, stretto tra calo dei consumi, concorrenza dell’online, promozioni anticipate e cambiamenti climatici che stanno modificando i tempi degli acquisti.

Secondo le associazioni, è necessario restituire ai saldi la loro funzione originaria di vendite di fine stagione, oggi snaturata da un susseguirsi di iniziative promozionali che riducono progressivamente il periodo di vendita a prezzo pieno. Una dinamica che penalizza soprattutto i negozi di vicinato, già impegnati a fronteggiare costi crescenti e una domanda più prudente.

“Anticipare troppo i saldi significa comprimere ulteriormente la finestra commerciale delle imprese e indebolire la sostenibilità economica delle attività del settore moda”, dichiara Fabio Tinti, presidente di Confesercenti Provinciale di Livorno. “Il calendario attuale non rispecchia più l’andamento reale della stagione: iniziare le vendite promozionali quando il periodo invernale è appena iniziato non è coerente né con le esigenze delle imprese né con quelle dei consumatori”.

Sulla stessa linea Francesco Pierucci, referente FISMO Confesercenti per la provincia di Livorno: “Le promozioni continue e i presaldi, soprattutto online, stanno alterando il mercato e creando una concorrenza sleale che colpisce in modo diretto i negozi fisici. Serve una regolamentazione più chiara e uniforme, che garantisca trasparenza e condizioni equilibrate per tutti gli operatori”.

Confesercenti Provinciale di Livorno e FISMO chiedono quindi alla Regione Toscana di avviare un confronto con le associazioni di categoria per definire un nuovo assetto delle regole: un calendario più aderente alla stagionalità reale, una maggiore trasparenza nelle promozioni e strumenti di tutela per le imprese di vicinato, che rappresentano un presidio fondamentale di qualità, servizio e vivibilità urbana.

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