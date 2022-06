Seatrag, accordo raggiunto tra lavoratori e impresa

Pace fatta tra i lavoratori e la società Seatrag. Nel quartier generale dell'AdSP è stato raggiunto un accordo sul rinnovo del contratto integrativo. Revocato l'ipotesi di sciopero e del blocco degli straordinari. Soddisfazione anche da parte di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uil-Trasporti

Pace fatta tra i lavoratori e la società Seatrag. Come si legge in un comunicato della Adsp del 28 giugno dopo i contrasti emersi nei mesi precedenti sul mancato rinnovo del contratto integrativo e dopo la proclamazione dello stato di agitazione, sospeso la settimana scorsa su richiesta della autorità portuale per lasciare spazio alle trattative, le parti hanno trovato oggi l’intesa su indennità, orari e turni di lavoro. L’accordo, che ha portato alla revoca dell’ipotesi di sciopero e del blocco degli straordinari, è stato raggiunto il 28 giugno nella sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, sotto la regia del segretario generale dell’Ente, Matteo Paroli, che assieme al dirigente responsabile, Fabrizio Marilli e al suo staff, si è reso disponibile, su richiesta della società, nel ruolo di mediatore istituzionale, a tutela del regolare e ordinato funzionamento del lavoro in porto. Con l’accordo, i lavoratori dell’impresa portuale specializzata nella movimentazione dei traffici Ro/Ro, si vedono riconoscere alcune significative indennità di flessibilità. Inoltre, vengono introdotti alcuni meccanismi di garanzia sulle modalità di svolgimento dei turni: a rotazione, ai lavoratori polivalenti (che svolgono più attività oltre a quella del rallista) viene riconosciuta la possibilità di non lavorare di notte per una settimana al mese mentre a tutti gli altri viene riconosciuto, periodicamente, il diritto di apprendere con congruo preavviso quali turni effettueranno durante la settimana. Rientrano nel pacchetto dell’intesa anche i buoni pasto, precedentemente non riconosciuti dall’azienda. “È motivo di orgoglio e obiettiva gratificazione per il lavoro dei nostri Uffici registrare un altro importante risultato sulla via della pacificazione delle tensioni in porto” ha affermato Paroli. “L’efficienza di un porto si fonda anche sui corretti rapporti tra sindacato e azienda, e il clima di costruttiva collaborazione tra questi contribuisce sempre all’ottenimento di risultati che vanno a vantaggio dello sviluppo dei traffici e della intera comunità portuale”.

Pari soddisfazione hanno espresso le sigle sindacali Filt-Cgil; Fit-Cisl e Uil-Trasporti, che in questi mesi hanno preso parte ai vari tavoli di raffreddamento organizzati nel quartier generale dell’AdSP. “L’autorevole intervento dell’Autorità Portuale, assieme alla sinergia creatasi con le organizzazioni sindacali, ha fatto sì che si trovasse una sintesi” ha dichiarato il sindacalista Giuseppe Gucciardo. “Con l’intesa di oggi sono state individuate soluzioni concrete al problema del rinnovo del contratto integrativo e definite nuove condizioni di stabilità economica e professionale per i dipendenti di Seatrag. Ora spetta ai lavoratori giudicare la bontà dell’accordo” ha concluso. Anche il direttore generale di Seatrag, Massimiliano Ercoli, ha commentato positivamente l’esito del confronto: “Ringrazio l’AdSP per aver dato un pronto riscontro alla nostra richiesta” ha detto. “Un grazie anche all’Associazione di Assimprese che, nella persona di Federico Barbera, ci ha supportati in questa delicata trattativa andata poi a buon fine. Fondamentale, infine, è stato l’apporto del nostro consulente del lavoro, Mauro Marrucci, che ci aiutati nella buona riuscita della mediazione diretta alla conciliazione della controversia”.

Condividi: