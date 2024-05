Si è aperto oggi in Fortezza Vecchia il festival della robotica

Il segretario AdSP, Paroli: "La scelta di Livorno non è stata casuale, il porto è da tempo all’avanguardia per l’insediamento di attività esplorative di assoluto rilievo. Abbiamo testato il 5g quando la tecnologia era ancora agli albori ed è grazie ai successi raggiunti in questo campo se oggi lo scalo portuale è riuscito a diventare il primo banco di prova per testare i progressi nell’ambito della navigazione autonoma"

Sì è aperto oggi a Livorno il festival della robotica, l’evento di divulgazione organizzato dalla Fondazione Tech Care, e sostenuto da Giunta Regionale Toscana, che vuole presentare sfide, risultati e applicazioni in tema di robotica e di intelligenza artificiale. “Abbiamo aderito con convinzione a questa iniziativa, manifestando la forte volontà di poterne organizzare una parte anche a Livorno” ha dichiarato il segretario generale dell’Adsp MTS, Matteo Paroli, partecipando all’evento di apertura, tenutosi oggi in Fortezza Vecchia. “La scelta di Livorno non è stata casuale – ha aggiunto – il porto è da tempo all’avanguardia per l’insediamento di attività esplorative di assoluto rilievo. Abbiamo testato il 5g quando la tecnologia era ancora agli albori ed è grazie ai successi raggiunti in questo campo se oggi lo scalo portuale è riuscito a diventare il primo banco di prova per testare i progressi nell’ambito della navigazione autonoma (Maritime Autonomous Surface Ship – 5G MASS), sistema che aggrega le informazioni in tempo reale condivise tra la nave e gli ambienti digitali portuali”. Il segretario generale ha ricordato che grazie a MONI.C.A., la piattaforma di monitoraggio e controllo dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, lo scalo portuale integra ormai da tempo i dati eterogenei provenienti da una molteplicità di fonti informative, permettendo l’elaborazione di analisi di qualità, con riferimento ad ambiti diversi, che spaziano dal monitoraggio ambientale (e.g. primo rapporto sul Carbon Footprint) a vere e proprie analisi per il supporto decisionale (algoritmi per la Business Intelligence sui dati). “Grazie al suo porto, Livorno si candida ad essere uno dei punti di riferimento del’innovazione tecnologica” ha concluso Paroli. “Ci auguriamo che anche per i prossimi anni la città portuale possa ospitare con regolarità questo festival, un evento di assoluto rilievo per il nostro scalo portuale, che rende giustizia a chi fa della sperimentazione innovativa una bandiera del proprio agire”.

