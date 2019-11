Sì Livorno va avanti, presentato un “pacchetto” di priorità per la crescita

La CCIAA con le categorie economiche e i sindacati consegna un pacchetto di richieste al mondo della politica: tre le priorità. Il presidente Breda: "Così diamo gambe al futuro"

di Letizia D'Alessio

Il 12 novembre si sono riunite alla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, in un auditorium affollato per l’iniziativa “Sì, Livorno va avanti!“, associazioni di categoria e sindacati per consegnare alla politica un “pacchetto” di priorità necessarie per la crescita economica della città e della provincia (in allegato il documento con il dettaglio delle proposte e delle richieste del mondo economico). All’incontro, aperto dal presidente Riccardo Breda, hanno partecipato tra gli altri, il governatore della Regione Toscana Enrico Rossi, il sindaco di Livorno Luca Salvetti e il presidente di Confindustria Livorno Massa Carrara Alberto Ricci. “Oggi siamo qui per dare “gambe” al futuro – ha detto Breda – Oltre alle priorità legate a Livorno, una tra tutte la Darsena Europa, è nostra intenzione vedere rappresentate tutte le esigenze del territorio. Interpelleremo i futuri candidati alla presidenza regionale perché prendano impegni precisi per i cinque anni del mandato”. Ma quali sono le azioni prioritarie chieste da associazioni di categoria e sindacati? Sono tre. 1) innanzitutto la realizzazione/completamento delle infrastrutture – in particolar modo Darsena Europa e Corridoio tirrenico – con un preciso cronoprogramma dettagliato che indichi cosa è stato fatto finora e quali sono le prossime tappe. 2) Sburocratizzazione, impegno a semplificare, utilizzo di fondi già stanziati ma non operativi, ricorso in tempi brevi a strumenti capaci di aumentare l’attrattività del nostro territorio: tra tutti il riconoscimento di Zone Economiche Speciali e Zone Logistiche Semplificate per l’area livornese. 3) il documento chiede anche di puntare a creare profili professionali rispondenti all’effettiva ed emergente domanda di lavoro locale.

A dicembre, poi, dovrebbe riaprirsi il confronto per quanto riguarda l’Accordo di programma e in quell’occasione saranno chieste garanzie e tempistiche riguardo alle infrastrutture. “Faremo verifiche delle aree per nuovi insediamenti industriali – ha affermato il sindaco Salvetti – e dovremmo riprendere in mano dossier chiusi da tempo, come la zona della Trw. Oltre a ciò abbiamo l’obbligo di aiutare le imprese che stanno già sul territorio e fare un nuovo piano del commercio fermo al 2008”. “Le istanze che sono venute fuori oggi riguardano lavoro e investimenti e se riuscissimo a fare viaggiare l’area costiera come la Toscana centrale – ha commentato il presidente Rossi – sarebbe tutto migliore. L’autostrada Tirrenica è una condizione irrinunciabile del nostro sviluppo regionale. Questo territorio è sufficientemente stufo. E’ ora di fare qualcosa che permetta di far progredire tutta la Regione”. In platea, infine, anche i rappresentanti delle categorie economiche della provincia di Grosseto, perché i problemi sono comuni a tutti e lo sviluppo è sviluppo di un intero territorio.