Si rinnova la collaborazione tra AdSP e Vigili del Fuoco

Si rafforza la collaborazione interistituzionale fra l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale e il Comando Provinciale di Livorno dei Vigili del Fuoco attraverso la firma dell’atto aggiuntivo all’Accordo Quadro sottoscritto nel 2020

Si rafforza la collaborazione interistituzionale fra l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale e il Comando Provinciale di Livorno dei Vigili del Fuoco attraverso la firma dell’atto aggiuntivo all’Accordo Quadro sottoscritto nel 2020. A Palazzo Rosciano, quartier generale della Port Authority, il Presidente dell’Ente portuale Luciano Guerrieri e il Comandante Ugo D’Anna, hanno firmato una nuova intesa con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le capacità di soccorso portuale per i porti di competennza dell’AdSP (Livorno, Piombino, Portoferraio, Rio Marina, Cavo, Capraia Isola). L’accordo prevede una serie di misure, fra le quali l’acquisto di un’imbarcazione per il soccorso tecnico urgente in ambito portuale da dislocare al porto di Piombino. Le nuove attrezzature consentiranno una migliore attività di soccorso nella zona portuale e nelle aree di mare limitrofe di Piombino con possibilità di spingersi agevolmente anche fino all’isola d’Elba. Per l’area portuale di Livorno, invece, sarà ripristinata la funzionalità di una gru da banchina che è particolarmente utile per l’alaggio e varo di imbarcazioni non soltanto dei Vigili del Fuoco ma anche delle forze dell’ordine e del soccorso che ne facciano richiesta. Soddisfatto il Segretario Generale dell’AdSP, Matteo Paroli: “L’Autorità di Sistema Portuale ritiene prioritaria l’attenzione agli aspetti di salute e sicurezza del personale che opera in porto o che fruisce dei nostri scali per partenze ed arrivi” ha dichiarato. “In tale contesto risulta fondamentale la collaborazione con il corpo dei Vigili del Fuoco, il cui ruolo centrale è colto non soltanto nelle attività di prevenzione e contrasto degli incendi ma anche in quelle di ricerca e soccorso. Siamo felici di poter rinnovare oggi un’intesa così strategica per i porti di nostra competenza”.

