Sicurezza del lavoro in porto, aperte le iscrizioni al convegno

Il seminario è gratuito e si svolgerà giovedì 19 giugno dalle 9.00 alle 13.00 nella Sala Ferretti della Fortezza Vecchia L’iniziativa, organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con gli altri enti partner, è rivolta a operatori degli organi di controllo, datori di lavoro, RSPP, RLS, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali

Sono aperte le iscrizioni al convegno di presentazione dei 4 anni di attività del “Protocollo per la promozione della sicurezza del lavoro nel Porto di Livorno e negli stabilimenti industriali dell’area portuale”, che si svolgerà giovedì 19 giugno dalle 9.00 alle 13.00 nella Sala Ferretti della Fortezza Vecchia, Piazzale dei Marmi, Livorno. Qui il programma e il link per iscriversi: protocollo per la Sicurezza del lavoro nel porto di Livorno – Regione Toscana. L’iniziativa, organizzata dalla Regione Toscana in collaborazione con gli altri Enti partner, è rivolta a operatori degli organi di controllo, Datori di Lavoro delle Aziende del porto, RSPP, RLS, Associazioni di Categoria, Organizzazioni Sindacali, ed ha la finalità di illustrare gli ottimi risultati raggiunti nel potenziamento dell’attività di vigilanza e controllo, grazie alla sinergia tra tutti gli Enti sottoscrittori del protocollo. Si ricorda infatti che, a seguito degli infortuni mortali accaduti nel porto di Livorno nel marzo 2018, in conseguenza dell’esplosione di un serbatoio, è stato ritenuto opportuno implementare le attività di coordinamento tra i controlli relativi alla Direttiva Seveso e quelli relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.

È stato pertanto siglato un primo Protocollo “per la promozione della sicurezza del lavoro nel porto di Livorno e negli stabilimenti industriali dell’area portuale” il 3 ottobre 2018 (DGRT n. 1033 del 24.09.2018), con l’obiettivo di sviluppare una sempre maggior sinergia fra i soggetti impegnati nelle varie tipologie di controlli per la sicurezza. Nel 2021, alla scadenza del primo Protocollo, la DGRT 797 del 2 agosto ha previsto l’approvazione di un nuovo Protocollo, integrativo del sopracitato del 2018. L’8 ottobre 2021 il nuovo protocollo è stato presentato a Livorno da tutti i soggetti sottoscrittori (Regione Toscana, Direzione Marittima di Livorno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Ispettorato Interregionale del Lavoro, Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro – Inail Direzione regionale Toscana, Direzione Regionale Vigili del Fuoco Toscana, Comune di Livorno, Comune di Collesalvetti, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana – Arpat).

Il nuovo Protocollo ha previsto l’approvazione di Piani Operativi Annuali di dettaglio, che hanno definito annualmente le attività da realizzare, individuate da uno specifico Gruppo Tecnico; l’attuazione del protocollo è stata monitorata semestralmente, dando comunicazione dei risultati raggiunti al Comitato Regionale sulla Sicurezza sul Lavoro, ex. Art. 7 D. Lgs. 81/08.

Responsabile scientifico ing. Giovanna Bianco, Regione Toscana, Responsabile del Settore “Prevenzione, Salute e Sicurezza, Veterinaria”.

Il seminario prevede massimo n. 100 partecipanti. La partecipazione al seminario è gratuita.

Informazioni:

tel.+39 0571 704327 – fax. +39 0571 704339 e-mail: [email protected]

Coordinamento

Giardini Andrea – SAFE Polo formativo regionale per la sicurezza – Azienda USL Toscana Centro e-mail: [email protected]

