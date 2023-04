Sicurezza, sinergia tra Grandi Imprese e PMI per il miglioramento continuo degli standard

In Confindustria a Livorno un evento per condividere le buone pratiche in occasione della Giornata Mondiale per la sicurezza sul lavoro

In occasione della Giornata Mondiale per la sicurezza sul lavoro, avviata nel 2003 dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), Confindustria Livorno Massa Carrara e Confindustria Firenze, dando seguito al Patto per la Sicurezza, già sottoscritto con le aziende del Parco Industriale di Rosignano nell’ambito delle iniziative promosse da Nicolas Dugenetay, presidente della sezione Chimici e Petroliferi e direttore dello stabilimento di Rosignano e amministratore delegato di Solvay Chimica Italia, hanno riunito le aziende Multinazionali e Grandi Imprese, coordinate da Massimiliano Turci, vicepresidente con delega al coordinamento Multinazionali e Grandi Imprese e direttore dello stabilimento Baker Hughes di Massa, insieme alle aziende di Firenze e alle PMI presso la sede dell’associazione di Livorno. Massimiliano Turci, aprendo i lavori, ha dichiarato: “La sicurezza sul lavoro rappresenta un valore. Non c’è assolutamente nessun conflitto fra sicurezza ed efficienza, anzi maggior sicurezza è sinonimo di maggior qualità ed efficienza. Siamo convinti che non si possa assicurare dignità al lavoro se non in condizioni di sicurezza: la continuità produttiva passa necessariamente attraverso un percorso di qualità che assegna alla sicurezza una valenza centrale. E’ per noi un bene primario il benessere, la salute e la sicurezza delle persone. Ogni lavoratore deve tornare a casa ogni giorno esattamente nelle condizioni in cui è arrivato”. “Il comune denominatore – ha sostenuto Nicolas Dugenetay – è rappresento dalla partecipazione attiva di tutte le figure coinvolte nella gestione delle attività quotidiane. Ed è anche quello di crescere tutti insieme, attraverso la condivisione dei vari progetti sviluppati da ciascuna azienda, per favorire un clima che renda ogni lavoratore parte integrante del processo di miglioramento della cultura della sicurezza. Per questo investiamo in nuovi programmi formativi, che mirano ad incidere sui comportamenti che hanno rilevanza ai fini della sicurezza, per raggiungere un obiettivo comune, che è quello degli ’zero eventi’, per anticipare ogni situazione di potenziale rischio”. Le aziende associate Baker Hughes, Deoleo Carapelli Firenze, ENI Raffineria di Livorno, Liberty Steel Magona, Metalpluss – VRM e il Parco Industriale di Rosignano con Solvay Chimica Italia e Ineos Manufacturing Italia hanno illustrato le proprie iniziative promosse in materia di sicurezza. “La sinergia tra grandi e piccole e medie imprese, che è al centro dell’iniziativa di oggi, permette la condivisione di un cammino virtuoso nel rafforzare la cultura della sicurezza e promuovere politiche di prevenzione e tutela della salute” – ha aggiunto Nedo Bertini, presidente neoeletto del Comitato Piccola Industria.

Condividi: