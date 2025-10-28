Simbiosi industriale. Firmato il protocollo d’intesa tra Comune, Confindustria e Asa
Questo modello di cooperazione, già consolidato in diversi Paesi europei, consente di ridurre sprechi, emissioni e costi di gestione, favorendo al tempo stesso nuove occasioni di crescita, innovazione e competitività
Un protocollo d’intesa con l’obiettivo di trasformare il territorio in un laboratorio di simbiosi industriale è stato firmato martedì 28 ottobre nella Sala Giunta a Palazzo Comunale. I firmatari sono il sindaco Luca Salvetti, il presidente della delegazione di Livorno di Confindustria Toscana Centro e Costa Cavaliere Piero Neri e il presidente di Asa Stefano Taddia. Nel mondo industriale, si legge in un comunicato stampa, la simbiosi diventa principio ispiratore di una nuova economia fondata sulla cooperazione e sul riutilizzo intelligente delle risorse, una delle chiavi della transizione ecologica: un approccio che trasforma gli scarti di un’azienda in risorse per un’altra, valorizzando energia residua, sottoprodotti e materiali di recupero. In questo modo, ciò che prima era “rifiuto” diventa opportunità, generando benefici ambientali, economici e sociali. Questo modello di cooperazione, già consolidato in diversi Paesi europei, consente di ridurre sprechi, emissioni e costi di gestione, favorendo al tempo stesso nuove occasioni di crescita, innovazione e competitività.
