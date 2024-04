Smart Future Academy Speciale Sostenibilità Maremma e Tirreno 2024 Online

Appuntamento il 29 aprile dalle 9. Tema principe la sostenibilità come parte integrante per lo sviluppo degli aspetti economici, culturali e sociali nel nostro Paese

Il 29 aprile si svolgerà la quarta edizione di Smart Future Academy nel territorio toscano di Grosseto Livorno con l’evento ‘Smart Future Academy Speciale Sostenibilità Maremma e Tirreno 2024 Online’. Tema principe la sostenibilità come parte integrante per lo sviluppo degli aspetti economici, culturali e sociali nel nostro Paese.

Il grande evento online dedicato all’orientamento dei giovani, realizzato dalla Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno insieme agli organizzatori di Smart Future Academy, mira a valorizzare le professioni del futuro appartenenti al mondo sostenibile e a far conoscere ai giovani nuovi settori in espansione.

Gli speaker, coinvolti in un dialogo attivo con i ragazzi, offriranno agli studenti il racconto delle proprie esperienze e del percorso formativo, che li ha portati a diventare eccellenze nel loro settore di riferimento. I giovani potranno fare domande agli speaker e confrontarsi con loro sulle grandi tematiche del futuro, per comprendere meglio i propri sogni e il percorso che li porterà a realizzarli.

Il programma della mattinata inizierà alle 9 con i saluti istituzionali di Riccardo Breda, Presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e successivamente interverrà anche Andrea Simonetti, Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa e Livorno.

Tra gli speaker dell’evento vedremo la partecipazione di: Raffaele Brasile, Direttore Global Service Srl; David Cataldo, Founder La Sciabbica; Lucio Machetti, Line Solution Architect; Paolo Pescia, Imprenditore Agricolo; Laura Pintore, Biologa Marina; e Giorgia Tomarchio, Agronoma e Urbanista; e Francesco Zicchino, Ceo/Business Developer NUOVA SIMAT. Sarà presente anche l’esperto nel mondo dello sport Didi Cazzago, Sporting Manager SRO Motorsport Group.

La partecipazione è gratuita per le scuole, gli studenti, i giovani ed è coerente con le attività di orientamento previste dal decreto del Ministro Valditara contenente la nuova guida per l’orientamento.

Secondo Smart Future Academy la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno è sempre più attiva e parte integrante di questo progetto e ha mostrato un impegno crescente verso la promozione della sostenibilità. Per la presidente Lilli Franceschetti le proposte relative agli speaker sono state accettate in modo positivo dal comitato scientifico, poiché rappresentano una preziosa fonte d’ispirazione verso un futuro verde e sostenibile, invitando i giovani a esplorare queste professioni.

L’orientamento è divenuto un nodo essenziale delle attività della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno che si impegna nel supportare al meglio studenti ed istituzioni scolastiche in questo percorso. La collaborazione stretta della Cciaa con le scuole è volta a rafforzare sempre di più il legame tra mercato del lavoro e scuola e l’evento di Smart Future Academy, dedicato ad un tema così importante e attuale quale quello della sostenibilità che sarà cruciale per il futuro, è una opportunità per i giovani delle province di Grosseto e Livorno, lavoratori e imprenditori del domani.

