SMAU, 10 imprese innovative in fiera grazie alla Camera di Commercio con Marittimotech+

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno insieme ai partner internazionali accompagna le imprese all’importante kermesse milanese dell’innovazione

La Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno porta la SMAU 2022 le imprese innovative di Marittimotech+. SMAU – 11 e 12 ottobre a Milano – è il principale evento fieristico dedicato all’innovazione in Italia ed uno dei più importanti in Europa: nel corso della fiera le imprese avranno la possibilità di presentare i propri prodotti ad un pubblico selezionato di potenziali partner, per far crescere il proprio business. La partecipazione avviene nell’ambito di Marittimotech+, il progetto europeo che offre un programma di “accelerazione” destinato a micro e piccole medie imprese costituite da meno di due anni delle 5 regioni europee coinvolte (Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica, Var e Alpi marittime). Il programma prevede l’affiancamento da parte di esperti, coaching one to one, formazione specializzata con masterclass e workshop su tematiche innovative e l’accompagnamento in grandi eventi internazionali come SMAU. Quali sono le imprese innovative che potranno partecipare a SMAU grazie a Marittimotech+? Due imprese sono attive nel settore della nautica e cantieristica navale: Akidaia e Hy Plug, provenienti dalla regione francese del Var. Sette operano nel Turismo Innovativo e Sostenibile: tra queste, Collegamenti, Toscana; Limòlo House, Mannos e Vittoria House sono sarde, Outbe è ligure, Prodiz e Workation sono operative in Corsica. Una impresa invece opera nel settore delle energie rinnovabili verdi e blu, Syngascube, operativa in Liguria. Collegamenti, la rappresentante per la Toscana, proviene da Collesalvetti, in provincia di Livorno, e si occupa di proporre percorsi emozionali che permettono di disconnettersi dalla vita cittadina, con un’esperienza rigenerante tra mare e colline, attraverso modalità digitali ed innovative. Marittimotech+ è finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Italia-Francia Marittimo 2014-2020.

