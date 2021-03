Sos dalla Camera di Commercio: in un anno meno 8000 contratti di lavoro

Negli scorsi mesi sono stati persi migliaia di contratti di lavoro, e siamo ancora della bolla protettiva del blocco dei licenziamenti. A questo si aggiunge la difficoltà di reperimento delle professionalità che hanno le imprese più strutturate

di Letizia D'Alessio

Mediagallery Per 8 posizioni di lavoro su 10 sono state richieste competenze green che costituiscono un altro fattore strategico di competitività

Lo shock da Covid-19 frena i programmi di assunzione delle imprese nel 2020, con un calo del 30% rispetto al 2019 (corrispondente a circa 8000 contratti di lavoro in meno, inclusi quelli stagionali e di collaborazione). Le imprese di maggiori dimensioni, anche nel 2020, sono risultate più attive nella ricerca di personale. Nonostante la contrazione dell’occupazione, continua a salire la difficoltà di reperimento dei profili ricercati (24,1% contro il 23,4% del 2019).

Tra i più difficili da trovare: ingegneri, architetti e professioni assimilate, specialisti in scienze matematiche, informatiche, fisiche e naturali, specialisti in scienze umane, sociali, artistiche e gestionali. La domanda di lavoro pianificata nel 2020 dalle imprese con dipendenti riflette dunque gli effetti della grave crisi pandemica, a cui le imprese hanno risposto introducendo cambiamenti e innescando un’accelerazione anche in diversi aspetti della trasformazione digitale e green.

“I dati non sono dissimili da quelli nazionali – è il commento del presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda durante la conferenza stampa del 26 marzo – ma sono veramente preoccupanti se consideriamo che la provincia di Livorno era già fragili prima della crisi innescata dall’emergenza Covid”.

“Tutto questo ci deve far riflettere sul domani, perché ci troveremo presto ad affrontare una situazione ancora più difficile – ha aggiunto Breda – alla quale è essenziale rispondere al meglio. Da tempo la Camera di Commercio ha investito nella formazione specializzata, sia direttamente che a livello regionale nel sistema camerale e in collaborazione con la Regione Toscana”.

Ora è ancor più essenziale investire sulla formazione specializzata adeguata, agendo fuori dal percorso scolastico, per favorire non solo l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Circa 6 imprese su 10 nel 2020 hanno effettuato investimenti nei vari ambiti della trasformazione digitale. Molte aziende sono intervenute sul lavoro agile e sulla sicurezza sanitaria. Quanto agli aspetti tecnologici gli investimenti sono stati orientati prevalentemente sulla sicurezza informatica e su internet ad alta velocità.

Saranno quindi proprio le competenze digitali, richieste al 51,7% dei profili ricercati nel 2020, uno dei principali punti su cui faranno leva le imprese per gestire la fase di recupero che si aprirà nei prossimi mesi. Mentre per 8 posizioni di lavoro su 10 sono state richieste competenze green che costituiscono un altro fattore strategico di competitività.