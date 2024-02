Sportello doganale, via al servizio di consulenza online

L'attività, gratuita e già operativa, è rivolta ad imprese e professionisti delle province di Livorno e di Grosseto, e relativa ad autorizzazioni e agevolazioni doganali, certificazioni operatore economico autorizzato, licenze e rimborsi in ambito di accise. Per richiedere la consulenza [email protected]. Risposte entro una settimana

di Giulia Bellaveglia

Un servizio di consulenza, online, gratuito e già attivo, rivolto ad imprese e professionisti delle province di Livorno e di Grosseto, e relativo ad autorizzazioni e agevolazioni doganali, certificazioni operatore economico autorizzato, licenze e rimborsi in ambito di accise. È questo quello che la nuova attività di “Sportello doganale” offrirà, grazie al protocollo d’intesa firmato tra Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione territoriale Toscana e Umbria. Oltre alla richiesta di informazioni, in programma anche l’organizzazione di incontri di approfondimento in materia doganale e di accise. Per richiedere la consulenza è sufficiente inviare una mail a [email protected] con la domanda che si intende porre. Le risposte, predisposte da funzionari esperti di entrambi gli enti, saranno inviate entro massimo una settimana dall’invio del quesito.

“Un servizio – commenta il segretario generale della Cciaa Pierluigi Giuntoli – che ci consentirà anche di creare una banca dati dei temi affrontati e sviluppati e di metterla, naturalmente in forma anonima, a disposizione di tutti gli utenti, anche per far sì che la richiesta, vista la già vasta gamma di risposte a disposizione, diminuisca e agevoli ulteriormente chi opera in questo ambito. Il sistema online permetterà inoltre un collegamento più facile ed immediato, mentre le tematiche dei corsi sono ancora in fase di sviluppo”.

“Una forma di sinergia – aggiunge il presidente dell’Agenzia delle Dogane Davide Bellosi – già attiva da tempo ma che trova oggi una modalità consolidata ufficialmente. Tra i nostri compiti c’è infatti anche quello di contribuire allo sviluppo economico locale, offrendo un aiuto concreto alle imprese che operano con l’estero. Per noi poi, è importante anche il feedback che riceviamo, proprio allo scopo di riuscire ad aiutare più clienti possibili. Sono sicura che questo nostro modello verrà preso ad esempio anche come strumento di best practice da replicare altrove”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©